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Bart DHanis
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Le chaos total en Suisse : après Xhaka, Embolo également écarté de la sélection avec effet immédiat

Breel Embolo a été exclu avec effet immédiat de la sélection suisse. L’attaquant a, tout comme Granit Xhaka, falsifié son certificat de vaccination contre le COVID-19, annonce la fédération suisse de football.

La semaine dernière, c’était la grande nouvelle en Suisse. Le capitaine de Sunderland, Xhaka, avait obtenu un faux certificat auprès d’un médecin à Lucerne, indiquant qu’il était vacciné contre le COVID-19, alors que ce n’était pas le cas.

Le milieu de terrain l’a ensuite confirmé auprès d’une agence de presse allemande. Il a été exclu avec effet immédiat de la sélection suisse et sera interrogé la semaine prochaine par les autorités suisses.

La fédération suisse annonce désormais qu’Embolo s’est lui aussi rendu coupable de la falsification du certificat, ce qui l’a également conduit à quitter immédiatement le camp d’entraînement. On ne sait pas encore si Embolo sera lui aussi poursuivi au pénal par les autorités suisses.

L’attaquant manquera à la sélection, lui qui a inscrit 26 buts en 82 matches avec l’équipe nationale.

Durant cette trêve internationale, la Suisse affrontera respectivement la Macédoine du Nord, l’Écosse, la Slovénie puis de nouveau la Macédoine du Nord.


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