Le chaos s’empare du KKD : le derby brabançon a été interrompu en raison de troubles survenus à l’extérieur du stade

Le match entre TOP Oss et FC Den Bosch a été interrompu vendredi soir après 71 minutes de jeu. Lors de ce derby brabançon, des supporters de Den Bosch ont lancé des feux d’artifice sur la pelouse depuis l’extérieur du stade.

Den Bosch avait pourtant ouvert le score très tôt : Kevin Monzialo transformait un penalty, avant que Stan Maas ne double la mise juste après la mi-temps.

En seconde période, Oss est revenu dans la rencontre : Mauresmo Hinoke puis Mart Remans ont égalisé en l’espace de quinze minutes (2-2).

Peu après, la situation a totalement dégénéré : de nouveaux feux d’artifice bleus ont été lancés depuis l’extérieur du stade vers la pelouse, contraignant l’arbitre à interrompre la rencontre. Les deux équipes ont alors regagné les vestiaires.

Les images montrent alors les supporters d’Oss se dirigeant vers la clôture d’où les projectiles avaient été lancés, visiblement déterminés à se venger.



