Pour le Napoli, rien ne se passe comme prévu jusqu’ici cette saison. Les Italiens se sont inclinés mercredi sans vraiment faire le poids, 4-1 face au FC Porto en Ligue des champions. Dès le match, il est apparu une nouvelle fois que quelque chose ne tourne pas rond au sein de l’équipe. Fabrizio Romano s’attend à ce que la direction du club intervienne en janvier.

Le Napoli occupe une décevante huitième place en Serie A et n’a récolté que trois points en quatre rencontres de Ligue des champions. À Porto, face au FC Porto, plusieurs joueurs du Napoli ont visiblement manifesté leur frustration les uns envers les autres.

En fin de match, Kevin De Bruyne et l’ancien joueur de l’Ajax Lorenzo Lucca se sont accrochés. Après une attaque manquée, De Bruyne a fait part de son mécontentement à l’attaquant, qui a réagi au quart de tour. « Pourquoi tu parles ? Dégage ! »

« Le Napoli est une poudrière sur le point d’exploser », analyse La Gazzetta dello Sport. « L’altercation entre Lucca et De Bruyne, avec les insultes de l’attaquant à l’adresse du Belge, en est un instantané révélateur. »

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« Dans le vestiaire des Azzurri coexistent, comme dans chaque club, deux groupes. Il y a le groupe des Italiens et celui des étrangers. Di Lorenzo, Politano et Spinazzola sont amis et se fréquentent aussi en dehors du terrain. Cela peut être un avantage pour gérer les situations délicates. Mais cela peut aussi être un inconvénient si l’équilibre interne est perturbé. »

Matteo Politano était lui aussi très frustré après le match de mercredi et a lancé une pique à ses coéquipiers étrangers. « Je suis furieux. Nous présentons nos excuses aux supporters. Ce sont les actes qui doivent parler, nous devons nous taire et travailler. Après le 2-1, nous nous sommes effondrés. Chacun doit faire son examen de conscience. Je prends mes responsabilités : j’aimerais que quelqu’un d’autre le fasse aussi. Pas seulement nous, les Italiens. »

Romano est certain que la direction du club va intervenir. « Le Napoli garde un goût amer. D’abord à cause de cette dispute sur le terrain, de ce désaccord, de ces chamailleries, des images qui n’étaient certainement pas agréables à voir, entre Lorenzo Lucca et Kevin De Bruyne. »

« Il existe une séquence dans laquelle Lucca dit plusieurs fois en anglais à De Bruyne : « Pourquoi tu parles ? », avant de l’insulter. Et ce, à un moment particulièrement difficile pour l’équipe. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que des signes d’impatience apparaissent entre Lucca et De Bruyne. »

« Des incidents similaires se sont déjà produits par le passé, peut-être moins sous les projecteurs, mais il est regrettable de les voir éclater précisément maintenant. Voir les relations entre les joueurs se détériorer dans les moments difficiles est une image révélatrice d’un Napoli qui ne peut pas se permettre ce genre de distractions ou de tensions. »

« D’abord parce que le mercato de janvier s’annonce particulièrement compliqué pour le Napoli. Le club a déjà décidé d’intervenir et de procéder à des changements ; des tensions comme celles entre Lucca et De Bruyne auront inévitablement aussi des conséquences sur sa stratégie. Il ne serait donc pas surprenant que ces altercations débouchent sur des décisions importantes, notamment le départ de certains joueurs dès janvier », conclut Romano.