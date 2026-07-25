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Jeroen van Poppel

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Le chaos défensif plombe le PSV lors d’un match amical contre Villarreal

PSV vs Villarreal
PSV
Villarreal
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Le PSV a perdu 1-3 contre Villarreal lors de son premier match amical public de la préparation. Ruben van Bommel, de retour dans le onze de départ après près d’un an de galère à cause des blessures, a retrouvé une place de titulaire chez les Eindhovenaren, mais a dû assister depuis le banc à la sanction infligée à son équipe après la pause pour ses grossières erreurs défensives.

Les Eindhovenaren ont pourtant bien entamé la rencontre. Après deux minutes, Alassane Pléa s’est procuré une occasion à la suite d’une belle action et d’un centre de Sven Mijnans, puis Dennis Man et Tygo Land ont eux aussi apporté du danger sans parvenir à tromper le gardien espagnol.

Après un peu plus de dix minutes, Villarreal a totalement pris l’initiative. L’ex-attaquant de l’Ajax Georges Mikautadze s’est créé trois grosses occasions en l’espace de quelques minutes, mais le gardien Matej Kovar a empêché un but à deux reprises et a vu une autre tentative passer à côté.

La défense du PSV a ensuite continué à paraître particulièrement vulnérable. Kovar a tout simplement perdu le ballon à la relance, Flamingo s’est raté et Mikautadze s’est de nouveau retrouvé seul devant le but, mais Villarreal a négligé d’exploiter tous ces cadeaux.

De l’autre côté, le PSV s’est rarement créé des occasions construites. Van Bommel a trouvé Pléa avec un centre venu de la gauche, mais l’attaquant a glissé au moment d’armer sa frappe, tandis que Man a placé de la tête au-dessus du but un coup franc rapidement joué juste avant la pause.

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Après la pause, Bosz a fait entrer Amir Bouhamdi à la place de Van Bommel, mais la physionomie du match n’a d’abord pas changé. Villarreal a continué à manquer des occasions et Kovar a maintenu le PSV en vie grâce à plusieurs belles parades, notamment lorsque Mikautadze s’est à nouveau présenté seul face à lui.

À la 66e minute, l’ouverture du score méritée est finalement tombée. Après une perte de balle de Pléa, Mikautadze a échappé à la défense du PSV, a effacé Kovar et a poussé le 0-1 dans le but vide. Six minutes plus tard, Thiam a facilement converti un centre pour inscrire le deuxième but espagnol : 0-2.

À la 75e minute, Mauro Júnior a relancé le PSV de manière inattendue en punissant une grossière erreur de la défense de Villarreal. L’espoir d’un retour a toutefois disparu en moins d’une minute, car après une nouvelle erreur de Kovar, Cabanes a fixé le score final à 1-3.

Le PSV disputera mercredi prochain le match amical annuel contre le FC Eindhoven, avant le début officiel de la saison dimanche prochain avec le Johan Cruyff Schaal face à l’AZ.

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