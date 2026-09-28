L'avenir du jeune talent américain Cavan Sullivan est entouré d'incertitude, dans un contexte de doutes autour de Manchester City, qui a trouvé un accord de principe avec le milieu de terrain du Philadelphia Union pour l'intégrer à ses rangs en 2028, alors que le Real Madrid, le Barça et plusieurs grands clubs européens s'intéressent à ses services.

Le journal espagnol « Sport » a rapporté que l'accord de principe entre Sullivan et le City Football Group n'a pas été définitivement conclu, en raison des répercussions de l'affaire juridique à laquelle est confronté le club anglais, sur fond des 115 accusations portées contre lui, et des sanctions qui pourraient en découler, ce qui a rouvert la porte aux spéculations concernant l'avenir du joueur.

Manchester City s'était positionné tôt pour boucler le transfert du talent américain, prenant de l'avance sur de grands clubs, parmi lesquels le Real Madrid, le Barça et le Paris Saint-Germain, qui ont suivi de près la progression du joueur, avant de trouver avec lui un accord de principe prévoyant son arrivée au sein de l'équipe en 2028, à l'issue de son contrat avec le Philadelphia Union et une fois qu'il aura atteint l'âge légal pour rejoindre l'Europe.

Dan Segal, l'agent du joueur, s'est exprimé sur l'avenir de son client, louant le statut de Manchester City, mais sans exclure des changements dans l'accord, déclarant : « Manchester City est l'un des plus grands clubs au monde, et ce qu'ils ont bâti ne peut être effacé de l'histoire. Il est vrai qu'il y a un accord préalable avec eux concernant Sullivan, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver, et nous espérons que les choses se règleront de la meilleure façon possible. »

Sullivan, qui approche de ses 17 ans, suscite un intérêt croissant grâce à sa progression remarquable avec le Philadelphia Union, après avoir affiché un niveau distingué qui a fait de lui l'un des talents montants les plus en vue du football américain. Il a également attiré l'attention du sélectionneur de l'équipe des États-Unis, Mauricio Pochettino, qui l'a suivi en vue de lui offrir sa chance avec l'équipe première, avant qu'il ne dispute sa première apparition internationale face au Pérou samedi dernier, en jouant pendant 62 minutes.

Le jeune milieu de terrain a affiché des statistiques remarquables au cours de la saison actuelle, avec 7 buts inscrits et 5 passes décisives, dont 6 buts et 4 passes décisives durant les mois d'août et de septembre. Il a également été retenu dans l'équipe de la semaine lors des trois dernières journées, autant d'indicateurs qui reflètent la rapidité de sa progression malgré son jeune âge.

Dans un contexte où son avenir n'est pas définitivement tranché, Sullivan reste au centre de l'intérêt du Real Madrid et du Barça, qui surveillent sa progression, tandis que Manchester City attend d'y voir plus clair sur son affaire juridique, à un moment où les résultats de celle-ci pourraient influer sur ses plans futurs, parmi lesquels l'accord de principe avec le talent américain.