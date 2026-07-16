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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

Traduit par

Le chant de la souffrance et la leçon de Messi… Les larmes mouillent les unes des journaux anglais après le doublé de l’Argentine

Angleterre vs Argentine
Angleterre
Argentine
Coupe du monde
L. Messi
H. Kane
Angleterre
Argentine
É.-U.

Un profond sentiment de déception s’empare des Anglais après l’effondrement de leur rêve de Coupe du monde.

La défaite de l'équipe d'Angleterre face à l'Argentine sur le score de 1-2 en demi-finale de la Coupe du monde 2026 a fait la une des journaux britanniques ce jeudi matin.

Menée au score, l’Albiceleste a renversé la vapeur en fin de match pour s’ouvrir les portes de la finale contre l’Espagne, tandis que les Three Lions disputeront la petite finale face à la France dans un climat de grande déception.

Les observateurs estiment que les Three Lions ont laissé filer leur qualification après l’ouverture du score d’Anthony Gordon, avant d’encaisser deux buts tardifs signés Enzo Fernández et Lautaro Martínez.

UK Press Notes England Loss To Argentina In Semi-Final FIFA World Cup MatchGetty Images

The Independent a opté pour le titre « Le désespoir de l’Angleterre », illustré par une photo de Harry Kane, assis et abattu après le coup de sifflet final, incarnant à lui seul la déception des Three Lions.

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De son côté, le Daily Mail a frappé plus fort en titrant en Une : « La nuit où notre rêve s’est enfin éteint », avant de parler d’un « chant de tourment » pour le peuple anglais, battu par « l’adversaire que vous connaissez ».

Dans ses pages sportives, le quotidien a adressé des critiques explicites à Harry Kane, estimant qu’il n’avait pas réussi à laisser son empreinte lors de cette rencontre, tandis qu’il saluait la « leçon de football » dispensée par Lionel Messi, soulignant que le capitaine argentin avait livré une « nouvelle prestation exceptionnelle » qui a contribué à anéantir les rêves des Anglais.

UK Press Notes England Loss To Argentina In Semi-Final FIFA World Cup MatchGetty Images

De son côté, le Daily Express a mis l’accent sur les difficultés persistantes de la sélection anglaise dans les grandes compétitions, choisissant un titre qui disait : « Le calvaire continue… et l’attente n’en finit pas ».

Le quotidien rappelle que l’Angleterre, berceau du football, attend toujours son deuxième titre mondial depuis son sacre de 1966, un rêve qui s’est à nouveau brisé face à l’Argentine.

Selon elle, la déception des Three Lions s’inscrit dans l’incapacité persistante de renouer avec la gloire de 1966, après l’élimination en demi-finale face à l’Argentine.

UK Press Notes England Loss To Argentina In Semi-Final FIFA World Cup MatchGetty Images

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