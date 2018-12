Le changement de dimension de Kylian Mbappé depuis son arrivée au PSG

Le transfert de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain a permis son éclosion, que ce soit sportivement ou bien en termes d'image. Jusqu'où ira-t-il ?

Kylian Mbappé est un homme pressé. Aujourd’hui 20 décembre, il fête ses 20 ans alors que mardi il a célébré son 150e match en tant que joueur professionnel. 60 matches avec l’AS Monaco, déjà 62 sous les couleurs du PSG et 28 en équipe de France. Et les statistiques qui vont avec font tourner la tête.

Mais entre son passage sur le Rocher et celui du club de la capitale, le Bondynois a changé de statut, passant de petit génie à "un des meilleurs joueurs du monde". Rien que ça. Si la somme astronomique dépensée par les Qatariens (180 millions d’euros) pour s’offrir les services de l’international français en août 2017 pouvait soulever quelques interrogations, surtout en plein contexte de fair-play financier, aujourd’hui les doutes sont clairement dissipés.

Le bon joueur, au bon moment

Le PSG a su cueillir la fleur au bon moment. Alors qu'il vivait une très bonne dernière saison avec l'ASM, tant sur le plan sportif qu'en dehors des terrains, le joueur jouissait d'une bonne image médiatique et n'attendait qu'à exploser. C'est à Paris, non loin de son lieu de naissance, qu'il s'est révélé au monde et a passé un cap.

Avec ses trente-six buts et vingt-cinq passes décisives durant son année et demi chez les Rouge et Bleu (soit plus qu’à Monaco), sa progression sportive est fulgurante. Neymar et lui se bonifient mutuellement et font désormais peur à tous les défenseurs européens. L'extrême envie de Mbappé de clore son année 2018 par un Ballon d’Or a donné naissance à une machine prête à rouler sur tout ce qui bouge. Les records de précocité se sont enchainés, à tel point que tout le monde se prêtait à rêver de la récompense individuelle pour lui. Preuves à l'appui, les déclarations de grands joueurs qui le voyaient remporter le trophée. Les projecteurs dont bénéficient le club parisien dans le monde du football l’ont aidé à profiter encore plus de la lumière. Même si c'est finalement le trophée Kopa qu'il a remporté (qui récompense les meilleurs joueurs de moins de 21 ans), c'est un cap supplémentaire vers le Graal qu'il a franchi.

Au PSG, il a également évolué en termes de maturité et d’image. Même si le champion du monde n’a jamais manqué de confiance en lui, il l’affirme désormais haut et fort. Alors sanctionné à Marseille pour un retard lors d’un regroupement, son entrée fracassante qui a donné l’avantage à ses coéquipiers en trois petites minutes s’est soldée par une de ses plus grandes déclarations : "L’équipe en avait besoin. Une grande équipe se repose sur des leaders, et il faut qu’ils sachent faire la différence dans les moments clés. Je peux assumer ce rôle et je l’ai fait aujourd’hui". Sur le plan marketing, aidé par son entourage, il a su faire une bonne campagne juste avant la fermeture des votes pour le Ballon d’Or. C’est ainsi qu’il s’est illustré dans l’un des plus grands magazines du monde, en faisant la couverture du "Time". Kylian Mbappé à la conquête de l’Amérique.

Un jeune joueur avec le statut d'un ancien déjà

Mais malgré tout cela, "Kyky" reste un jeune de son âge. Malgré le fait qu’il aime répéter de ne pas lui parler de ce sujet, il y a quelques détails qui le trahissent. Son insouciance sur le terrain, sa propension à prendre du plaisir lorsqu’il joue, ses petits « tricks » qui font le bonheur des spectateurs nous rappellent qu’il n’a que 20 ans : il garde sa fraicheur. Son impulsivité également, comme lorsqu’il prend un carton rouge à Nîmes, et surtout ses déclarations à l’issue de la rencontre ("Si c’était à refaire, je le referai") sont autant de signes qui prouvent que, heureusement, le gamin a encore une marge de progression.

Dans le vestiaire parisien, ses coéquipiers sont fortement impressionnés et tous sont unanimes sur les qualités exceptionnelles du joueur, à un âge si précoce. A la reprise de la saison, son nouveau titre de champion du monde imposait le respect, même auprès des plus grands. "Il est impressionnant, chaque saison il grandit, il gagne en maturité, en personnalité. Il connait de plus en plus ses qualités, il les utilise pour le bien de l'équipe. Il répond présent sur le terrain et utilise ses qualités. J'en profite déjà pour lui souhaiter un joyeux anniversaire, qu'il continue à être aussi humble, aussi tranquille", nous expliquait Marquinhos à l’issue de la rencontre à Orléans. Nul doute que le fait de côtoyer des personnalités comme Buffon, Dani Alves ou encore Thiago Silva ne pourront que l’aider à atteindre ses objectifs. Égoïstement, le plus tard possible afin de profiter longtemps d’un joueur qui illumine le football.