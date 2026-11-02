L’attaquant anglais salue le niveau du championnat saoudien
Watkins a fait l’éloge du niveau général des clubs saoudiens, qu’il a pu découvrir lors de rencontres nationales et asiatiques depuis son départ de Birmingham. Arrivé avec une certaine idée de ce qui l’attendait dans ce championnat, l’international anglais a vite pris la mesure de sa compétitivité. Après une série de bons matches à Riyad, l’attaquant est revenu sur son adaptation à son nouvel environnement.
Des exigences physiques comparables à celles du football anglais
Après avoir passé plusieurs saisons avec Villa dans l’un des championnats les plus exigeants d’Europe avant de rejoindre le Moyen-Orient, l’attaquant estime être bien placé pour juger du niveau de la compétition. Revenant sur son expérience jusqu’ici, Watkins a déclaré aux journalistes, selon winwin.com : « Le championnat saoudien est difficile, et j’ai été surpris par la qualité des clubs et les fondamentaux. Je suis très heureux d’être ici, en Arabie saoudite. »
Ces propos font écho à ceux tenus par l’attaquant juste après ses débuts avec Al-Hilal contre Al-Ahli en septembre. Après cette première apparition, l’ancien joueur clé de Villa avait souligné que les efforts physiques demandés et le niveau des joueurs adverses correspondaient à l’intensité à laquelle il s’était habitué tout au long de sa carrière en Premier League.
Une production offensive qui nourrit la course au titre
Watkins n’a pas tardé à se distinguer sur le terrain depuis son arrivée à Riyad, avec cinq buts et cinq passes décisives en huit apparitions en championnat saoudien jusqu’ici. À ce bilan s’ajoute un but en deux rencontres de Ligue des champions Élite de l’AFC.
Son influence immédiate dans le secteur offensif a permis à l’équipe de l’entraîneur Simone Inzaghi de prendre la tête du championnat avec 30 points en 11 matches. Les leaders comptent ainsi deux points d’avance sur Al Qadsiah, deuxième avec 12 matches déjà disputés, et sur l’Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, qui compte également 28 points en 11 rencontres.
Un rendez-vous continental attend le géant de Riyad
L’équipe d’Inzaghi doit désormais mettre brièvement de côté la défense de son titre national pour se concentrer à nouveau sur la scène continentale en milieu de semaine. Al-Hilal accueillera Shabab Al Ahli à Riyad le mardi 3 novembre, pour un match de la 4e journée de la Ligue des champions Élite de l’AFC. Watkins cherchera à étoffer son bilan de buts, alors que le leader du championnat saoudien tentera de conserver son élan sur les deux fronts.