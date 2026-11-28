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La première place d'Al-Ittihad dans le championnat Jawwy Élite des moins de 21 ans n'est plus aussi assurée que lors des journées précédentes. Sa défaite face à Al-Hazem a ouvert la porte à ses poursuivants pour réduire l'écart, tandis qu'Al-Riyadh a profité du faux pas d'Al-Ahli pour s'emparer seul de la deuxième place. Al-Nassr, lui, poursuit sa progression régulière et s'invite dans la course aux premières places.

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La compétition aborde une nouvelle journée de la saison 2026-2027 sur fond de lutte acharnée qui ne se limite pas au sommet, mais s'étend aux places qualificatives pour la phase à élimination directe et à la zone de relégation. Les derniers résultats ont en effet prouvé qu'un seul faux pas peut redessiner entièrement le classement.

Al-Nassr et Al-Ittihad, un choc brûlant

Tous les regards sont tournés vers le choc très attendu entre Al-Nassr et Al-Ittihad au stade Prince-Faisal-bin-Fahd. Un sommet à double enjeu pour les deux équipes : Al-Ittihad cherche à préserver sa place de leader, tandis qu'Al-Nassr entend poursuivre son réveil et se rapprocher encore des équipes de tête.

Al-Nassr puise une motivation supplémentaire dans sa nette domination face à Al-Ittihad lors des confrontations entre équipes de jeunes la semaine dernière. Les deux clubs se sont neutralisés 2-2 chez les moins de 17 ans, puis 1-1 chez les moins de 15 ans, avant qu'Al-Nassr ne s'impose largement 4-1 chez les moins de 18 ans, grâce à un triplé de Hassan Al-Asmari.

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Ces résultats donnent une saveur particulière à ce rendez-vous, mais le véritable test se jouera dans le championnat Jawwy. Al-Nassr doit traduire ses récents progrès en une victoire qui réduirait l'écart avec le leader, alors qu'Al-Ittihad sait qu'une nouvelle défaite pourrait lui coûter sa place au sommet.

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Pendant que le leader s'apprête à passer un test difficile, Al-Riyadh affronte Al-Ansar, lanterne rouge, avec l'objectif de maintenir la pression sur Al-Ittihad. De son côté, Al-Ansar espère stopper l'hémorragie de points et s'éloigner de la zone dangereuse.

Al-Hilal et Al-Ahli face aux auteurs de doublés

Les matchs d'Al-Hilal et d'Al-Ahli ne sont pas moins importants que le choc entre Al-Nassr et Al-Ittihad. Al-Hilal reçoit Al-Wehda, qui aborde la rencontre avec un moral au beau fixe après le doublé de Sattam Al-Lehyani contre Al-Akhdoud, devenu l'un des joueurs à suivre lors de cette journée.

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Al-Ahli, quant à lui, se heurte à Al-Khaleej, auteur d'une solide prestation offensive face à Al-Ansar, battu par trois buts. Saud Bushaqra en a été le grand artisan avec un doublé. Al-Ahli doit vite retrouver son équilibre après sa défaite contre Al-Riyadh, pour ne pas décrocher davantage dans la course au titre.

Al-Ittihad menacé, Al-Riyadh s'empare de la deuxième place

Les chiffres du classement illustrent l'intensité de la lutte avant le coup d'envoi de la journée. Al-Ittihad est en tête avec 26 points, mais ne dispose plus d'une marge confortable depuis sa défaite face à Al-Hazem, tenant du titre.

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Al-Riyadh occupe la deuxième place avec 24 points, après avoir profité du faux pas d'Al-Ahli pour lui passer devant, tandis qu'Al-Ahli a reculé au troisième rang avec 22 points. Al-Taawoun reste à l'affût du trio à la quatrième place avec 21 points, suivi d'Al-Fateh et d'Al-Hilal, à 20 points chacun. Al-Nassr pointe au septième rang avec 17 points.

Ces chiffres signifient que le moindre nouveau faux pas d'Al-Ittihad pourrait permettre à Al-Riyadh de fondre sur la première place, et que les résultats des autres concurrents pourraient bouleverser l'ordre des places qualificatives pour la phase à élimination directe. À l'autre bout du classement, la pression s'accentue sur les équipes proches de la zone de relégation, en particulier Al-Ansar, qui a besoin d'un sursaut pour quitter la dernière place.

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La course au titre de meilleur buteur s'enflamme entre Moussa Adam et Diang

Le suspense ne s'arrête pas au classement des équipes. La course au titre de meilleur buteur s'est enflammée depuis qu'Amadou Diang, attaquant d'Al-Hazem, a rejoint Moussa Adam, la star d'Al-Ahli. Les deux joueurs comptent désormais neuf buts chacun et partagent la tête du classement.

La lutte gagne encore en intensité avec cinq joueurs tout proches du sommet, à huit buts chacun : Mohammed Al-Issa (Al-Ettifaq), Jefferson Ramos (Al-Fateh), Ammar Al-Ghamdi (Al-Ittihad), Battal Al-Harthi (Al-Riyadh) et Abdulmajeed Sharif (Al-Taawoun).

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La prochaine journée s'annonce ainsi comme un tournant du championnat Jawwy : Al-Ittihad défend sa première place face à la poursuite d'Al-Nassr, Al-Riyadh guette une nouvelle occasion de s'emparer du sommet, tandis qu'Al-Ahli et Al-Hilal cherchent toujours à réduire l'écart, le tout sur fond de bataille enflammée pour le titre de meilleur buteur.