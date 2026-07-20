Le champion du monde Kookoria a dévoilé son rituel fétiche : il enterre une pièce de monnaie sur la pelouse avant chaque finale de Coupe du monde

Le latéral gauche espagnol Marc Cucurella, fraîchement recruté par le Real Madrid, a suivi la recommandation de Juan Cabdevila, champion du monde 2010 avec la « Furia Roja », juste avant le coup d’envoi de la finale de la Coupe du monde 2026.

La Roja a soulevé le trophée dimanche après avoir dominé l’Argentine 1-0 au terme d’une finale prolongée.

Selon le site français « Foot Mercato », le défenseur a ainsi réactivé une tradition bien connue du football espagnol : enterrer une pièce de monnaie sur la pelouse du MetLife Stadium, quelques minutes avant le coup d’envoi de la finale face à l’Argentine.

Comme en 2010 face aux Pays-Bas (1-0 a.p.), ce rituel s’est encore révélé être un bon augure pour la Roja.

Rappelons que le Real Madrid avait officialisé l’arrivée de Kokoria en provenance de Chelsea juste avant le début de la campagne espagnole au Mondial 2026.



