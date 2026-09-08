Chaque année, le magazine français « France Football » nous dévoile la liste des candidats au Ballon d'Or, et comme à l'accoutumée ces dernières années, la polémique éclate dès l'annonce des noms.

La question revient sans cesse quant à la transparence de cette prestigieuse récompense du monde du football, et quant à l'application des critères annoncés lors de la sélection des nommés.

Et malgré les tentatives du magazine français d'actualiser ses règlements et de leur donner un caractère juste et objectif, la liste de l'année 2026 est venue relancer la controverse en posant une question : les critères annoncés relèvent-ils d'une chose, et la réalité concrète du terrain d'une tout autre ?

Les critères annoncés de « France Football » : lettre morte ?

Selon les critères officiels sur lesquels « France Football » s'appuie pour trancher le vote du Ballon d'Or, l'évaluation repose sur trois critères principaux déterminants :

La performance individuelle et l'impact décisif : mesurer la contribution individuelle du joueur, ses statistiques de buts et de passes décisives dans les grands matches.

La performance collective et les titres : le degré de réussite du joueur à mener son club ou sa sélection à décrocher des titres et des trophées officiels au cours de la saison.

Le fair-play et le comportement sportif : le respect des règles du fair-play et l'incarnation de l'esprit sportif sur le terrain et en dehors.

Mais en appliquant ces trois points à la liste annoncée pour 2026, on découvre un décalage flagrant et une contradiction stupéfiante, qui fait de la logique de sélection une énigme face aux chiffres et aux faits.

Oyarzabal et Torres : quand la notoriété du Barça l'emporte sur le buteur d'un champion du monde

La liste des candidats au Ballon d'Or de cette année a connu ce que le journal espagnol « Mundo Deportivo » a qualifié de grande injustice.

L'absence de Mikel Oyarzabal, capitaine de la Real Sociedad, et la présence de Ferran Torres, ancien joueur du Barcelone et actuel joueur du Paris Saint-Germain, ont suscité une vive polémique, voire une vague de colère en Espagne.

Oyarzabal a réalisé une saison exceptionnelle à tous égards, étant le pilier fondamental de la Sociedad qu'il a menée à embrasser le titre de la Coupe du Roi d'Espagne, aux dépens de l'Atlético Madrid.

Il a inscrit 18 buts et délivré 4 passes décisives en 40 matches la saison dernière avec la Sociedad, sachant que l'équipe n'a disputé que la Liga et la Coupe du Roi.

Oyarzabal a couronné sa saison par la marque la plus importante de toutes : conduire la sélection d'Espagne sur le podium du sacre lors de la Coupe du Monde 2026, où il a été le meilleur buteur de « La Roja » au Mondial avec 5 buts et a été titulaire dans tous les matches.

Malgré tous ces chiffres et cette performance individuelle remarquable, Oyarzabal ne s'est pas retrouvé dans la liste qui comptait 30 joueurs.

De l'autre côté, on constate que Ferran Torres figure dans la liste, et le paradoxe réside ici dans le fait que Torres était le remplaçant direct d'Oyarzabal en sélection espagnole, et qu'il a inscrit un seul but, lors de la finale face à l'Argentine, par lequel La Roja a décroché le titre.

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Sur le plan national, Torres a disputé 49 matches toutes compétitions confondues avec le Barcelone, a inscrit 21 buts et délivré 3 passes décisives, et a été sacré champion de la Liga avec le Barça.

Et si les critères étaient réellement appliqués et que Torres le méritait de l'avis de ceux qui l'ont retenu dans la liste, pourquoi Oyarzabal n'y a-t-il pas été inclus ?

Une autre question surgit ici : l'aura médiatique joue-t-elle un rôle dans le choix des joueurs et tranche-t-elle la comparaison entre eux ? Torres a joué pour le Barcelone avant son transfert au Paris Saint-Germain, ce qui l'a placé sous d'importants projecteurs médiatiques, tandis qu'Oyarzabal paie le prix de sa fidélité au maillot de la Real Sociedad, loin du tumulte des clubs d'élite au large public.





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Barcola et Mané : une autre énigme de la liste du Ballon d'Or

La polémique ne s'est pas limitée au duo espagnol, puisque des médias français ont dénoncé l'absence de Bradley Barcola, ancien joueur du Paris Saint-Germain et actuel joueur de Liverpool.

Bradley Barcola a été écarté de la liste, malgré les énormes accomplissements qu'il a réalisés après un parcours remarquable avec le Paris Saint-Germain et son transfert retentissant à Liverpool, contribuant efficacement et de manière décisive aux titres et aux grandes victoires.

Barcola a inscrit 13 buts et délivré 7 passes décisives en 49 matches avec Paris la saison dernière, et a contribué au plus grand accomplissement en conservant le titre de la Ligue des champions d'Europe.

Il a également été un élément important de la sélection française lors de la Coupe du Monde, inscrivant 3 buts et délivrant une autre passe décisive.

Désiré Doué, joueur de Paris, a été absent, alors que son bilan était remarquable : titulaire dans 28 matches sur 41, 13 buts et 11 passes décisives avec Paris, soit un total de 24 contributions.

L'ailier remarquable a en outre ajouté 3 buts et deux passes décisives avec la sélection française.

Les données disponibles confirment son importance en Ligue des champions d'Europe, où il a inscrit 5 buts et délivré 4 passes décisives en 13 matches dans la compétition européenne.

En revanche, la liste a vu la présence de noms au même poste ou à d'autres postes offensifs dont les chiffres et l'empreinte sont bien moindres.

À titre d'exemple, la liste comptait au poste d'ailier le Sénégalais Sadio Mané, joueur d'Al-Nassr saoudien, qui a participé au Mondial et a délivré une passe décisive, alors que le Sénégal n'a pas réalisé de grand accomplissement, quittant la compétition dès les 32es de finale.

Sur le plan national, il a inscrit 14 buts et délivré 9 passes décisives en 36 matches, mais il n'a pas été le buteur de l'équipe, Cristiano Ronaldo l'ayant devancé avec plus du double de son total de buts (30 buts et 5 passes décisives), et pourtant

la star portugaise n'a pas non plus figuré dans la liste des candidats au Ballon d'Or.

Le Ballon d'Or perd-il de sa crédibilité ?

La vive polémique soulevée autour des noms qui ont figuré dans la liste ou qui en ont été écartés place le Ballon d'Or face à une question qui circule beaucoup parmi les observateurs : la récompense perd-elle de sa crédibilité ?

Il reste à attendre l'annonce officielle du lauréat lors de la cérémonie qui se tiendra le 26 octobre prochain à Londres, et à mesurer l'application des critères que « France Football » assure toujours respecter, malgré la polémique qu'elle suscite ces dernières années.

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