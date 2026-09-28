Bastian Schweinsteiger se montre très critique envers l’Allemagne. Le champion du monde 2014 estime que l’actuelle génération d’internationaux ne peut pas rivaliser avec les équipes allemandes à succès du passé.

L’Allemagne a entamé la phase de groupes de la Ligue des nations par un match nul 1-1 contre les Pays-Bas, qui ont arraché un point in extremis. A suivi une humiliante défaite 0-1 contre la Grèce. Les critiques envers le sélectionneur Jürgen Klopp enflent déjà.

« Nous ne sommes plus une grande équipe. Nous sommes devenus moyens. Nous n’avons plus de joueurs capables de faire la différence. Même la Grèce a Karetsas, Tzolis et Pavlidis, des joueurs qui, eux, font la différence. J’espère que Klopp construira une équipe qui joue au football dans le style de Klopp », a déclaré un Schweinsteiger sous le choc dans son analyse sur ARD.

Klopp a sélectionné au total 44 joueurs pour les quatre matches de Ligue des nations. Selon Schweinsteiger, cette manière de travailler n’est pas forcément mauvaise et il est même positif de donner une chance à de nouveaux internationaux. « Klopp doit observer chaque joueur susceptible d’être retenu. »

Le très critique Schweinsteiger fait une exception pour Joshua Kimmich. « Si nous devons relancer de derrière, c’est le seul capable de délivrer des passes créatives. S’il n’est pas là, cela devient difficile. »

L’Allemagne aura une nouvelle chance le 1er octobre contre la Serbie en Ligue des nations. Trois jours plus tard, le 4 octobre, suivra le déplacement en Grèce. La phase de groupes s’achèvera le 16 novembre par une réception des Pays-Bas à Berlin.