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Le Sénégalais Sadio Mané, star d'Al-Nassr, fait son retour à la tête de l'équipe face au club qatari d'Al-Sadd en Ligue des champions de l'AFC Elite, après avoir manqué le dernier Clasico contre le rival historique Al-Ahli.

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Al-Nassr reçoit Al-Sadd ce mardi à l'Al-Awwal Park, à Riyad, la capitale saoudienne, pour le compte de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de l'AFC Elite.

L'Australien Ange Postecoglou, entraîneur d'Al-Nassr, a décidé d'aligner son équipe type afin de décrocher une victoire importante qui renforcerait les chances de son équipe de se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition asiatique.

L'élément le plus marquant de ce onze de départ est la présence de la star sénégalaise Sadio Mané, de retour dans la composition titulaire après avoir manqué le dernier match, perdu 3-1 par Al-Nassr face à Al-Ahli vendredi dernier, lors de la rencontre en retard de la neuvième journée de la Roshn Saudi League.

L'absence de l'international sénégalais lors du dernier Clasico s'expliquait par la naissance de son enfant. Il fait toutefois son retour aujourd'hui en tant que champion de la Coupe d'Afrique des nations 2025, à la suite de la décision du Tribunal arbitral du sport.

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Le TAS a en effet donné raison, ce mardi, à la sélection sénégalaise dans son recours contre la décision du jury d'appel de la Confédération africaine de football, qui avait déclaré les « Lions de la Teranga » perdants par forfait de la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025, malgré leur victoire 1-0 sur le terrain, et accordé au Maroc une victoire sur tapis vert 3-0.

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Mané mènera l'attaque d'Al-Nassr aux côtés de l'autre revenant, l'ailier français Kingsley Coman, qui avait débuté la rencontre face à Al-Ahli sur le banc, ainsi que des deux stars portugaises Cristiano Ronaldo et João Félix.

Un troisième Portugais figure dans la composition d'Al-Nassr : Samu Costa, qui évoluera au milieu de terrain aux côtés du Brésilien Angelo.

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En défense, Nawaf Boushal et Awad Aman occuperont les postes de latéraux, tandis qu'Abdulelah Al-Amri et le Français Mohamed Simakan formeront la charnière centrale, devant le gardien brésilien Bento.

En alignant sa force de frappe, Postecoglou cherche à renouer avec la victoire et à éviter un deuxième revers consécutif, après la défaite lors du dernier Clasico contre le rival historique Al-Ahli.

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Par ailleurs, l'entraîneur australien souhaite retrouver les places qualificatives pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions de l'AFC Elite, dont son équipe est actuellement éloignée.

Al-Nassr aborde la rencontre à la dixième place de la zone Ouest avec 6 points, glanés grâce à deux victoires pour une défaite, et compte un match en retard face au club émirati d'Al-Wasl, qui se disputera en décembre prochain.

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De son côté, Al-Sadd occupe la treizième place de la zone Ouest, avec seulement deux points sur 12 possibles, après deux nuls et autant de défaites, sans la moindre victoire jusqu'à présent.

La composition d'Al-Nassr :

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Gardien : Bento

Défense : Nawaf Boushal, Abdulelah Al-Amri, Mohamed Simakan, Awad Aman

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Milieu : Angelo, Samu Costa, João Félix

Attaque : Kingsley Coman, Cristiano Ronaldo, Sadio Mané