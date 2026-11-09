« Le cerveau derrière la victoire » : le « maestro » Pedri brille lors de la soirée du succès face à l'Atlético Madrid

Pedri, la star du Barça, a reçu de grands éloges après le match de son équipe face à l'Atlético de Madrid, hier dimanche, remporté par le Barça sur le score de deux buts à un, dans le cadre de la Liga.

Fermín López a inscrit les deux buts du Barça, au milieu de nombreuses tentatives de Lamine Yamal, qui a épuisé la défense de l'Atlético de Madrid, mais Santi Nolla, directeur du journal « Mundo Deportivo », a fortement loué Pedri.

Santi a publié un article dans le journal intitulé « Le Maestro Pedri », saluant ce qu'il a offert lors du match d'hier.

Voici le texte de l'article :

Le Barça a porté un coup fort dans la course au titre en Liga lors de la seconde période au stade Wanda Metropolitano, décrochant une victoire difficile face à un solide Atlético de Madrid qui avait dominé le déroulement de la première période.

Deux joueurs du Barça se sont illustrés : Fermín López, qui a inscrit les deux buts de la victoire, et Lamine, qui a brillé dans l'attaque des Blaugrana, créant les occasions, dribblant les défenseurs et construisant les buts.

Mais le cerveau derrière cette victoire était Pedri, le joueur qui a mené l'attaque lors de la seconde période, en l'absence de Rodri, avec la participation de De Jong, entré en jeu comme remplaçant, au poste d'arrière droit.

Tout faux pas avant la mi-temps aurait constitué un revers majeur, mais le Barça a renversé la situation et a préservé son avance et sa confiance dans sa prestation.

Il n'était pas présent en première période, au cours de laquelle l'Atlético a dominé et méritait un meilleur résultat. Les deux latéraux étaient incapables de tenir tête à la défense de l'Atlético (et Flick a été contraint de les remplacer).

Brian n'a pas pu dépasser Baena, étincelant, et Cancelo n'a pas réussi à ajuster son dispositif défensif.

Le problème principal était la faiblesse du pressing. Lors de la première demi-heure, le Barça a énormément souffert, en retard face à l'équipe de Simeone, qui s'était un peu repliée en arrière.

Le but de Fermín dans les dernières minutes de la première période a été décisif. Que le Barça rejoigne les vestiaires sur un match nul après cette première période était un cadeau.

Après la mi-temps, le Barça a ajusté son pressing avec efficacité, la construction des attaques s'est améliorée avec l'entrée de De Jong au poste de latéral, et Pedri a commencé à montrer sa maîtrise, son contrôle et son leadership, réclamant chaque ballon. Christensen est entré pour neutraliser Sørloth, et Gerard Martín est revenu à son poste d'origine de latéral gauche, au sein d'une équipe organisée et soudée, consciente que la clé de la victoire était la possession du ballon.

Et ils y sont parvenus, avec un fort soutien de tous les joueurs, conscients de la nécessité de temporiser et de ne pas prendre de risques.

Le Néerlandais est passé au milieu de terrain avec l'entrée d'Eric, renforçant le poste de latéral défensivement et le milieu de terrain dans la possession.

Le Barça a géré les dernières minutes avec brio, ce qu'il n'avait pas réussi à faire lors d'autres matchs importants, montrant qu'il avait tiré les leçons des expériences passées.

Fermín a brillé devant le but, Lamine a offert de superbes éclairs, et Pedri s'est distingué dans la conduite de l'équipe.