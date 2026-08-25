Mardi soir, le Celtic a laissé filer de façon rocambolesque un billet pour la Ligue des champions qui lui tendait quasiment les bras. Le champion d’Écosse défendait face au LASK Linz une avance de 3-0 acquise au match aller et a même mené 0-1 au retour, mais s’est finalement incliné 5-1 après prolongation et devra donc poursuivre son parcours en Ligue Europa.

Au départ, rien ne semblait pouvoir inquiéter le Celtic. Callum McGregor a ouvert le score à mi-chemin de la première période en Autriche, ce qui signifiait que le LASK avait alors besoin de quatre buts pour seulement arracher la prolongation.

L’équipe à domicile a toutefois refusé de s’avouer vaincue et est revenue à hauteur avant la pause grâce à Moses Usor. La mission restait immense, mais le LASK a continué à croire à l’exploit et a entamé la seconde période tambour battant.

Robert Ljubicic a inscrit le 2-1 peu après la reprise et relancé totalement le suspense. Lorsque Samuel Adeniran a également marqué le 3-1 une dizaine de minutes plus tard, le Celtic a visiblement commencé à vaciller et la croyance a grandi chez les Autrichiens.

Le LASK a ensuite continué à pousser, mais a dû attendre longtemps avant d’inscrire le but qui allait envoyer les deux équipes en prolongation. Il est finalement tombé au plus profond du temps additionnel, lorsque le remplaçant Florian Flecker a marqué de la tête et fait exploser la Raiffeisen Arena avec le 4-1.

En prolongation, le cauchemar est devenu total pour le Celtic. Peu après le début de la seconde période du temps supplémentaire, Adeniran a frappé de très loin et le ballon a terminé dans le petit filet opposé : 5-1.

L’attaquant a ensuite même eu l’occasion de compléter son triplé lorsque le LASK a obtenu un penalty. Le gardien Viljami Sinisalo a encore maintenu le Celtic en vie quelques instants avec un arrêt, mais un ultime sursis écossais n’est pas arrivé.

Le Celtic a ainsi vu s’évaporer totalement une position de départ confortable et doit se contenter d’une participation à la Ligue Europa. Le LASK se qualifie pour la Ligue des champions pour la première fois de l’histoire du club et devient, après Côme (Italie) et Sabah (Azerbaïdjan), le troisième débutant de la phase principale cette saison.