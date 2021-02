Le Celtic Glasgow vire Neil Lennon, Lampard intéressé pour la succession ?

Ils ont croisé le fer pendant plus d’une décennie lors des chocs entre Chelsea et Liverpool, avant de se recroiser brièvement en MLS. Ils ont souvent partagé l’entrejeu de la sélection anglaise malgré l’absence de titre. Et s’ils se croisaient désormais sur les bancs de touche ? Ayant entrepris une carrière de coach, Steven Gerrard et Frank Lampard pourraient bien s’affronter dans le championnat écossais.

Ayant pris les rênes des Glasgow Rangers il y a trois ans, Gerrard réussit parfaitement sa première expérience d’entraîneur puisqu’il vient de conduire le club au titre de champion. Une première depuis neuf ans en Ecosse et chez les Rangers, qui ont ensuite connu une lente descente aux enfers suite à une liquidation judiciaire. Ce renouveau des Rangers a eu pour conséquence de voir l’hégémonie des voisins du Celtic tomber. Avant dix-huit points de retard, l’autre club de Glasgow a décidé de se séparer de Neil Lennon alors qu’il reste encore quatre journées dont un Old Firm.

L’annonce a été officialisée ce mercredi pour le club écossais et John Kennedy va assurer l’intérim jusqu’à la fin de la saison. Mais il n’ira pas plus loin et en Ecosse, le nom de Lampard arrive en tête pour prendre la relève. Après des bons débuts à Derby County qui lui ont permis de rejoindre Chelsea, son club de toujours, le coach anglais a déchanté pour sa deuxième saison sur le banc des Blues.

N’ayant pas résisté à la pression qu’avait engendré le mercato XXL du club, Frank Lampard s’est vu montrer la porte de la sortie au début de l’année. Les bons résultats de Tuchel depuis son arrivée sur le banc de Chelsea et la performance contre l’Atlético Madrid, mardi, ont sûrement donné raison aux dirigeants londoniens.

Le succès de son ancien coéquipier en sélection en Ecosse peut-il lui donner des idées afin de relancer sa carrière de coach ? D’après Football Insider, le vainqueur de la Ligue des Champions 2012 est flatté de voir son nom associé à un club légendaire comme le Celtic et ne fermerait pas la porte pour une arrivée durant l’été. Reste plus qu’à espérer que Gerrard ne succombe pas à une offre estivale et le duel avec Lampard sur fond de rivalité locale pourrait être passionnant.

Celtic Football Club today announced that Neil Lennon has resigned from his position as Football Manager with immediate effect.



We thank Neil sincerely for all he has done for the club and we wish him every success going forward.