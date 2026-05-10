Le Celtic assène un coup potentiellement décisif aux Rangers et se présente en favori pour un dénouement triomphal dans la course au titre

Le Celtic reste en lice dans la course haletante au titre de champion d’Écosse. Les Hoops ont dominé l’Old Firm 3-1 et se retrouvent à une seule longueur (77 points contre 76) des Hearts of Midlothian, qui ont laissé échapper des points précieux ce week-end.

Pourtant, les locaux ont mal entamé ce derby toujours électrique de Glasgow : Mikey Moore a ouvert le score d’un rebond dès l’entame. Dominés par moments, les Hoops ont finalement égalisé juste avant la mi-temps par Yang Hyun-jun, déclenchant la ferveur de leurs supporters.

Les Hoops sont revenus des vestiaires avec plus d'intensité et ont immédiatement pris le contrôle de la rencontre en seconde période. Daizen Maeda a d'abord frappé à bout portant avant d'inscrire un fabuleux retourné acrobatique, sur lequel le gardien Jack Butland ne pouvait rien faire. Un choc énorme pour les Rangers, incapables de réagir et désormais hors de la course au titre.

Une victoire cruciale pour les Hoops, qui talonnent désormais les Hearts. Mercredi, le Celtic se rendra à Motherwell, tandis que le leader accueillera la lanterne rouge, Falkirk.

Le titre pourrait même se jouer dès la dernière journée : le Celtic recevra Hearts dimanche prochain. Une défaite des Hoops mercredi conjuguée à une victoire des leaders enterrerait toutefois le suspense dès mercredi. Rappelons qu’il faut remonter à 1985 pour trouver trace d’un championnat écossais sans victoire du Celtic ni des Rangers.