Le cauchemar se poursuit pour l’Italie, éliminée aux portes du Mondial

L’Italie jouait à nouveau son destin, mardi soir. Opposée à la Bosnie-Herzégovine lors du barrage pour la Coupe du monde 2026, la Nazionale qui menait au score a craqué, comme d’habitude, dans les dernières minutes pour finir par s’incliner lors de la séance des tirs au but.

L’Italie démarre bien, la Bosnie transparente

Il ne fallait pas se rater pour la Squadra Azzurra, ce mardi. Doux après sa dernière participation au Mondial, l’Italie avait une nouvelle chance de retrouver la compétition après avoir manqué les deux dernières éditions (2018, 2022). Face à la Bosnie-Herzégovine, les Italiens sont entrés dans le match avec plus d’envie et prenaient rapidement le contrôle du jeu. Un pressing de Matteo Retegui conduisait notamment à une bourde du gardien bosnien Vasilj et une récupération de balle de Nicolo Barella qui servait Moise Kean dont la frappe faisait mouche (0-1, 15e).

Si Gianluigi Donnarumma empêchait l’égalisation en sortant un arrêt sur la tête de Sunjic (20e), l’Italie se mettait une balle dans les pieds après le carton rouge d’Alessandro Bastoni pour une faute sur Memic (41e). Mais l’avantage était toujours pour la Nazionale à la pause.

L’Italie craque, la Bosnie aux anges

Au retour des vestiaires, Gennaro Gattuso décidait de faire reculer son équipe avec un jeu clairement défensif. Ce qui permettait notamment à la Bosnie d’enchaîner les assauts sur les buts de Donnarumma qui était toujours vigilant sur sa ligne. L’ancien gardien du PSG détournait notamment une frappe de Tahirovic en corner alors que le ballon filait dans les filets (72e). Mais le ciel semblait tomber sur la tête des Italiens quand Tabakovic reprenait un ballon repoussé par Donnarumma pour remettre les pendules à l’heure (1-1, 79e). Un énième arrêt du gardien mancunien face à Demirovic (86e) empêchait l’Italie de craquer à nouveau et d’aller en prolongation.

Ces trente minutes supplémentaires ne connaissaient pas de nouveaux buts et les deux équipes allaient finalement se départager aux tirs au but. Une séance qui a tourné à la faveur de la Bosnie-Herzégovine pour quatre tirs marqués contre seulement un pour l’Italie. Une nouvelle désillusion pour la Squadra Azzurra qui manquera un troisième Mondial de suite. La Bosnie-Herzégovine sera logée dans le groupe B aux côtés du Canada, du Qatar et de la Suisse.

Les autres résultats des barrages du Mondial 2026

Dans les autres rencontres, la Suède s’est offert le scalp de la Pologne (3-2) et rejoint les Pays-Bas, le Japon et la Tunisie dans le groupe F pour le Mondial 2026. La Turquie sera également au rendez-vous après sa victoire face au Kosovo (0-1) et jouera aux côtés des États-Unis, du Paraguay et de l’Australie dans le groupe D. Le choc entre la Tchéquie et le Danemark a, quant à lui, tourné en faveur des Tchèques (2-2, 3-1, ap.TAB) qui sera au Mondial dans le groupe A avec le Mexique, l'Afrique du Sud et la Corée du Sud.