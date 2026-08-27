Il y a des adversaires face auxquels vous perdez, et il y en a un seul face auquel il est impossible de gagner. Pour le Real Madrid, roi de l'Europe et maître de ses statistiques, ce cauchemar porte un seul nom : Arsenal.

Après des années de fuite, le tirage au sort de la Ligue des champions a décidé de remettre cette confrontation à l'ordre du jour, plaçant le Real Madrid, dirigé par José Mourinho, face à sa seule bête noire qu'il n'a jamais réussi à vaincre.

Le tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions de l'UEFA pour la saison 2026-2027, effectué aujourd'hui à Monaco, a placé le club espagnol du Real Madrid dans une confrontation explosive et récurrente face aux Anglais d'Arsenal, remettant sur le devant de la scène l'une des statistiques les plus embarrassantes de l'histoire continentale du club madrilène.

Le réseau international de statistiques du football « Opta » a révélé, dans un rapport spécial, le chiffre choquant qui poursuit le Real Madrid face aux Gunners. Le réseau a en effet confirmé qu'Arsenal est l'équipe que le Real Madrid a le plus affrontée dans l'histoire de la Coupe d'Europe / Ligue des champions sans jamais parvenir à s'imposer une seule fois.

Le bilan entre les deux équipes comptabilise 4 confrontations officielles dans la compétition continentale, dans lesquelles le géant espagnol n'a jamais goûté à la victoire, avec un seul match nul et trois défaites.

Les racines de cette bête noire remontent à la saison 2005-2006, lorsqu'Arsenal, emmené par Thierry Henry, a éliminé le Real Madrid en huitièmes de finale, après une victoire à Santiago Bernabéu et un match nul à Highbury. Avant que la confrontation ne se renouvelle la saison dernière, Arsenal consacrant sa domination avec une victoire à l'aller comme au retour face au champion historique de l'Europe.

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Et maintenant, le rideau tombé sur ce nouveau tirage au sort, la formation du Real Madrid aura une dernière chance de briser cette malédiction éternelle, ou de confirmer qu'Arsenal restera à jamais le seul cauchemar que le roi de l'Europe ne peut vaincre.

Les matchs officiels (Ligue des champions)

Huitième de finale 2005-2006 (aller) : Real Madrid 0-1 Arsenal (à Madrid, but de Thierry Henry).

Huitième de finale 2005-2006 (retour) : Arsenal 0-0 Real Madrid (à Londres).

Quart de finale 2024-2025 (aller) : Arsenal 3-0 Real Madrid.

Quart de finale 2024-2025 (retour) : Real Madrid 1-2 Arsenal (Arsenal se qualifiant sur le score cumulé de 5-1).