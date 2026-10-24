L'Atlético Madrid a envoyé un message de pression à son rival, le Real Madrid, après avoir décroché une victoire précieuse face au Deportivo La Corogne sur le score d'un but à zéro, samedi soir, dans le cadre du championnat d'Espagne. Les Colchoneros consolident ainsi leur deuxième place et creusent provisoirement l'écart avec la formation madrilène à 4 points, avant le Clasico tant attendu prévu demain.

Avec cette victoire, l'Atlético porte son total à 25 points, à la deuxième place, derrière le FC Barcelone, leader avec 27 points, tandis que le Real Madrid compte 21 points.

L'unique but de la rencontre a été inscrit par l'Argentin Julian Alvarez à la 48e minute, après avoir reçu un centre précis d'Alejandro Grimaldo au deuxième poteau, offrant à l'équipe de l'entraîneur Diego Simeone 3 points importants dans la course aux premières places.

Alvarez a poursuivi sa belle forme, lui qui avait également marqué en milieu de semaine face à Stuttgart en Ligue des champions, confirmant sa présence offensive à un moment clé de la saison, tandis que l'Atlético a souffert durant la première mi-temps avant de parvenir à faire la décision en début de seconde période.

La victoire de l'Atlético Madrid place le Real Madrid sous une pression supplémentaire avant le Clasico, la formation madrilène étant désormais tenue d'obtenir un résultat positif pour éviter que l'écart avec son voisin ne se creuse. Une défaite face au Barça rendrait sa situation au classement encore plus délicate et pourrait le faire reculer dans la course à la première place.

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La rencontre tant attendue revêt une importance redoublée pour le Real Madrid, qui cherche à ne pas offrir à ses concurrents l'occasion de prendre le large, tandis que le FC Barcelone aborde le match avec l'intention de tirer parti de l'avantage du terrain et du résultat pour consolider sa place au sommet.