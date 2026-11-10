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Mohamed Saeed
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Le cauchemar des blessures s’aggrave pour Zinedine Zidane ! Aurelien Tchouameni subit un nouveau coup dur, tandis que la France s’inquiète de l’état physique du milieu du Real Madrid

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Le sélectionneur de l’équipe de France, Zinedine Zidane, fait face à une crise de sélection grandissante à Clairefontaine après une nouvelle alerte sur l’état physique d’Aurelien Tchouameni. La sentinelle du Real Madrid n’a pas pu terminer l’entraînement de mardi, ce qui inquiète l’encadrement de l’équipe de France quant à sa disponibilité pour les prochains matches de Ligue des nations.

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Une vague de blessures frappe Clairefontaine

La trêve internationale s’est rapidement transformée en casse-tête pour Zidane, qui prépare des matches cruciaux contre l’Italie et la Turquie. Tchouameni, joueur du Real Madrid, est le dernier grand nom à avoir subi des examens médicaux après avoir dû interrompre une séance tactique au centre d’entraînement de l’équipe nationale.

Selon l'équipe, le joueur de 26 ans souffre d’une blessure au pubis. C’est une nouvelle contrariété pour un joueur qui peine à retrouver de la régularité après plusieurs pépins physiques au cours de l’année écoulée.

Une éventuelle absence de Tchouameni porterait un coup dur aux plans de Zidane dans l’entrejeu. Le milieu de terrain n’a plus joué avec les Bleus depuis la décevante défaite contre l’Espagne en demi-finale de l’Euro. Il avait déjà manqué les rassemblements de septembre et d’octobre, Zidane estimant qu’il n’était pas encore complètement remis d’un problème au pied. Ce nouveau coup dur survient alors que le sélectionneur cherche de la stabilité, mais voit au contraire son groupe décimé par une vague de blessures à Clairefontaine pendant cette trêve internationale.

Les forfaits s’accumulent chez les Bleus

Tchouameni est loin d’être la seule source d’inquiétude pour le staff médical français cette semaine. Le groupe a déjà été affaibli par les départs du défenseur de la Juventus Pierre Kalulu et de l’attaquant de l’Inter Marcus Thuram. Thuram, dont on espérait beaucoup à la pointe de l’attaque, a dû déclarer forfait faute d’avoir surmonté un problème persistant à l’ischio-jambier droit, contracté avec son club. Ces absences ont contraint Zidane à se tourner vers la nouvelle génération de talents français plus tôt qu’il ne l’avait peut-être prévu pour ces matches.

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La situation du joueur du Real Madrid reste délicate et d’autres examens sont prévus pour déterminer s’il peut rester avec le groupe. Zidane avait déjà fait preuve de prudence avec le milieu de terrain, déclarant lors de précédents rassemblements qu’il valait mieux qu’il reste à Madrid afin de se remettre complètement de ses problèmes aux adducteurs. La répétition de ces problèmes physiques suscite une inquiétude croissante pour son club comme pour la sélection, comme l’a souligné L'Equipe après ce nouvel incident à l’entraînement, qui a une fois de plus mis le joueur à l’écart mardi soir.

Zidane contraint d’adapter sa tactique

Privé de plusieurs cadres, le staff de l’équipe de France doit accélérer ses plans de transition. La perte d’expérience dans l’axe de l’équipe, de la défense au poste de milieu défensif, fait peser une immense pression sur les joueurs encore disponibles face à des adversaires de haut niveau. La France doit se rendre à Milan pour affronter l’Italie jeudi, avant de recevoir la Turquie dimanche. Zidane dispose donc de très peu de temps pour remanier son onze de départ ou transmettre de nouvelles consignes tactiques aux remplaçants.

Si les examens médicaux confirment qu’il doit être éloigné des terrains, Tchouameni retournera probablement dans la capitale espagnole pour recevoir des soins spécialisés sous la supervision du service médical du Real Madrid. Pour Zidane, l’objectif reste de négocier au mieux deux rencontres difficiles de Ligue des nations avec un effectif de plus en plus réduit.

Écrit parMohamed Saeed

Correspondant football pour la région MENA et l’Europe

J’ai commencé ma carrière journalistique en 2011, en me spécialisant dans le journalisme d’investigation. Cela m’a permis d’explorer différents domaines en profondeur et de développer de solides compétences analytiques, jusqu’à ce que je décide de me consacrer à ma première passion : le football. J’ai ensuite couvert l’équipe nationale égyptienne dans toutes ses catégories, le football mondial ainsi que d’autres sports tels que la natation, le tir et le squash.

Ma passion pour le football a commencé sur le terrain, en jouant dans les équipes de jeunes de plusieurs clubs égyptiens. À partir de là, je me suis consacré au suivi du football mondial, dès la Coupe du Monde 1998, ainsi qu’au football local en Égypte. Je ne me suis pas limité à le suivre à la télévision : je continue à assister aux matchs de mon équipe préférée, le Zamalek, le club le plus titré du XXe siècle, depuis les tribunes.

Je n’ai pas d’équipe européenne favorite, bien que je penche pour l’AC Milan en raison de mon admiration pour des stars comme George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho et Seedorf. Cela a rendu le suivi des historiques Clasico entre le Real Madrid et le Barça encore plus passionnant, tout en restant neutre dans les débats à leur sujet.

Cependant, mes meilleurs moments restent la victoire du Zamalek sur l’Ismaily et la défaite de l’Al Ahly contre l’Enppi, marquée par la tête de Sid Abdel-Naim qui offrit au Zamalek le championnat épique 2002-2003, ainsi que la douce revanche du Milan AC contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2007 grâce au doublé historique d’Inzaghi.

J’ai eu la chance de travailler pour deux des principales plateformes sportives du Moyen-Orient, Kooora et GOAL.COM, ce qui m’a permis d’acquérir une connaissance approfondie du football arabe et mondial. J’ai eu l’honneur de rejoindre le Syndicat des Journalistes Égyptiens en 2022 et je me spécialise dans la rédaction de contenus sportifs optimisés pour le référencement (SEO) pour Kooora.

Mon équipe préférée de tous les temps : Buffon dans les buts ; défenseurs : Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos ; milieux de terrain : Zidane, Iniesta, Lionel Messi ; attaquants : Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Au cours de ma carrière, j’ai publié des milliers de reportages, enquêtes et articles sportifs sur Kooora et GOAL.COM. Parmi les plus marquants :

« Que penses-tu du falafel maintenant, Aboutrika ? Arnie Slot détruit le ‘Lobster Club’ et prévoit d’effacer Manchester City ! »

« Retiré du tennis mais son amour pour le Real Madrid est sans fin… Nadal qui a retiré volontairement son maillot du Barça et a créé la moitié de la fortune de Georgina ! »

« Merci au naïf Ceferin… les ambitions du plus grand ennemi de la Ligue Roshn offrent à l’Arabie Saoudite une victoire écrasante gratuitement ! »

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