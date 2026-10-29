Partager Suivez GOAL sur Google

Les problèmes de blessures de Chelsea se sont aggravés après que Maxence Lacroix a été contraint de quitter le terrain lors du choc de Carabao Cup face à Liverpool. Le défenseur français a semblé ressentir une gêne aux ischio-jambiers en première période à Anfield, fragilisant encore davantage l’effectif déjà diminué de Xabi Alonso.

Publicité

Lacroix quitte le terrain en boitant à Anfield

Chelsea a été éliminé de la Carabao Cup à l’issue d’une séance de tirs au but tendue, après un score de 1-1 au terme du temps réglementaire, Morgan Rogers et Cody Gakpo ayant chacun marqué sur penalty. Mais la blessure de son solide défenseur central préoccupera bien davantage le staff technique de Chelsea.

Lacroix s’est arrêté net alors qu’il poursuivait Gakpo au milieu de terrain, peu après l’égalisation de Liverpool. Quelques instants plus tard, il s’est écroulé loin du ballon et a dû recevoir des soins sur la pelouse avant d’être remplacé par Levi Colwill. Le Français a regagné lentement les vestiaires, visiblement en souffrance, se tenant l’arrière de la cuisse gauche tout en échangeant avec le personnel médical du club.

Alonso réagit à ce nouveau coup dur sur le plan physique

L’entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, a reconnu que le club devrait attendre avant de connaître l’ampleur exacte du problème musculaire du défenseur. Après le coup de sifflet final, l’Espagnol a confirmé les premières suspicions de l’équipe médicale.

« Il est trop tôt pour le dire. Il a probablement ressenti quelque chose aux ischio-jambiers, a déclaré Alonso. Nous avons besoin de quelques jours pour déterminer la nature de la blessure. »

Publicité Publicité

Les problèmes s’accumulent à Stamford Bridge

La perte de Lacroix porte un coup dur à la solidité défensive de Chelsea. Recruté cet été en provenance de Crystal Palace, il a été omniprésent cette saison, titularisé lors des huit matches de Premier League et aligné lors des deux rencontres de Carabao Cup.

Related Topics

Son absence aggrave une situation déjà très compliquée pour Alonso au moment de composer son équipe. Le club de l’ouest de Londres s’était déplacé dans le nord sans Joao Pedro, Jamie Gittens ni Reece James, tous blessés, tandis que son joueur phare Cole Palmer avait manqué la rencontre en raison d’une suspension.

Chelsea dans l’attente

Le personnel médical de Chelsea examinera Lacroix dans les prochains jours afin d’établir un délai précis pour son rétablissement. Une absence prolongée mettrait l’effectif à rude épreuve et contraindrait Alonso à s’appuyer largement sur Colwill et les autres défenseurs à sa disposition pendant un automne chargé.

Publicité

L’entraîneur doit désormais remobiliser son effectif amoindri pour tourner la page de cette élimination en coupe et conserver son élan en Premier League.