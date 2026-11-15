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USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images
Karim Malim
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Le cauchemar de la défense impose sa loi : Pochettino fixe sa première recrue à Manchester United

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Alors que Mauricio Pochettino se prépare à relever l'un des défis les plus ardus de sa carrière d'entraîneur, le technicien argentin semble avoir déjà commencé à esquisser les contours de son nouveau projet avec Manchester United, plaçant le renforcement de l'arrière-garde en tête de ses priorités, dans une tentative de sauver une équipe en proie à des crises défensives successives et qui s'éloigne de l'image qu'elle avait l'habitude d'afficher.

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Et selon le réseau "Sky Sports", citant le journal "The Telegraph", le nom de Calvin Bassey, défenseur de Fulham, figure parmi les cibles prioritaires que Pochettino cherche à recruter lors du prochain mercato hivernal, une démarche qui traduit la volonté du futur entraîneur de corriger l'une des principales faiblesses de Manchester United cette saison.

Le défenseur international nigérian jouit d'une grande considération au sein des plans de Manchester United, car il représente une option adéquate pour renforcer la charnière centrale, grâce à ses qualités physiques et à sa capacité à gérer les duels directs, en plus de posséder un atout supplémentaire : sa capacité à occuper le poste d'arrière gauche.

Cette polyvalence prend d'autant plus d'importance au regard des difficultés que traverse United sur le flanc gauche, notamment avec les blessures qui ont touché Luke Shaw, ce qui fait du recrutement d'un joueur capable d'apporter des solutions sur plus d'un poste une priorité potentielle pour le nouveau staff technique.

Le facteur d'attrait ne s'arrête pas aux qualités techniques de Bassey, âgé de 26 ans, mais s'étend à sa situation contractuelle, puisque son contrat avec Fulham expire à la fin de la saison en cours, avec une clause permettant de le prolonger de 12 mois supplémentaires.

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Cette situation pourrait offrir à Manchester United l'occasion d'agir pour boucler l'affaire, même si les négociations resteront liées à la position de Fulham quant à se séparer de l'un de ses éléments défensifs importants en milieu de saison.

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L'intérêt porté au défenseur de Fulham intervient à un moment particulièrement sensible, après que les résultats de United ont révélé une fragilité évidente dans le système défensif, qui a conduit l'équipe à encaisser des buts à un rythme élevé et à éprouver de grandes difficultés à trouver de la stabilité sur le terrain.

Une seule équipe a encaissé plus de buts que Manchester United cette saison dans les cinq grands championnats européens, les filets de United ayant tremblé 30 fois toutes compétitions confondues, un chiffre qui reflète l'ampleur du travail attendu de Pochettino.

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La mission de Pochettino débute face à Liverpool

Pochettino, âgé de 54 ans, devrait prendre les rênes de Manchester United lors de la prochaine étape, le choc tant attendu face à Liverpool le 22 novembre, à l'issue de la trêve internationale, devant constituer un test précoce de sa capacité à remettre l'équipe sur le droit chemin.

La direction de Manchester United avait décidé de limoger l'ancien entraîneur Michael Carrick, après un début de saison catastrophique, l'équipe n'ayant remporté qu'une seule victoire lors des dix premières journées de Premier League, et chutant à la dix-huitième place, l'une des positions de relégation, avec 8 points.

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La crise n'était pas seulement nationale, puisque l'équipe a également rencontré des difficultés en Ligue des champions, où elle occupe la dix-septième place de la phase de ligue avec 6 points, après avoir remporté deux victoires et subi deux défaites.

United a entamé son parcours européen par une large victoire 4-0 sur le club azerbaïdjanais du Qarabağ, mais s'est incliné face à l'Atlético Madrid sur le score de deux buts à zéro, avant de subir une lourde défaite face à Côme sur le score de 4-1, avant de retrouver son équilibre par une victoire palpitante 3-2 sur la Roma lors de la quatrième journée.

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Malgré ce succès, la situation de l'équipe reste loin d'être rassurante, puisque seuls deux points la séparent de la vingt-cinquième place, soit la dernière position permettant de se qualifier pour l'étape suivante.

Des tests difficiles attendent Manchester United, à commencer par le duel face au Sporting Portugal le 25 novembre, puis une série de confrontations face à Leipzig, au Bayern Munich et à Villarreal.

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Entre la course pour sauver la saison et la reconstruction de l'équipe, il semble que Pochettino soit conscient que sa mission ne commencera pas seulement par changer le style de jeu ou restaurer la confiance des joueurs, mais par corriger la défaillance défensive devenue un cauchemar qui hante Manchester United, et Calvin Bassey pourrait bien être l'un de ses premiers pas dans cette direction.

Écrit parKarim Malim

Éditeur de contenu sportif

Je suis spécialisé dans la production d’articles et de reportages sportifs captivants, ainsi que dans la création de contenus numériques distinctifs autour des plus grands événements et des stars du sport. Je possède une vaste expérience dans la réalisation d’interviews et la création de récits journalistiques marquants, et je m’efforce toujours de proposer un contenu précis et fiable, capable de toucher le public et de répondre à ses centres d’intérêt.

Depuis mon plus jeune âge, le football a été bien plus qu’un simple jeu pour moi ; il a représenté une véritable source de plaisir et de divertissement. Mon premier souvenir marquant remonte à la Coupe du monde 1998. Avec le temps, cette passion s’est transformée en métier, marquant le début de mon parcours dans la création de contenu sportif.

J’ai débuté ma carrière professionnelle en tant que rédacteur sportif sur plusieurs plateformes arabes. J’ai travaillé pour le journal et le site « Al-Tahrir » de 2016 à 2020, ainsi que pour le site « Al-Fursan » durant la même période, en plus d’une courte expérience sur le site « Dardasha » en 2017. Depuis 2020, je travaille comme rédacteur sportif pour le site « Kooora », où je couvre les grandes compétitions et les principaux événements sportifs aux niveaux local, continental et international.

Mon histoire avec le football

Parmi les joueurs qui m’ont le plus inspiré dans mon parcours figurent l’Argentin Gabriel Batistuta, le Français Zinedine Zidane, le Portugais Cristiano Ronaldo, ainsi que l’Égyptien Mohamed Salah.

De nombreuses expériences ont façonné mon amour pour le football, notamment ma déception après l’élimination de l’Argentine dès la phase de groupes de la Coupe du monde 2002, ainsi que ma grande tristesse face à l’absence de l’Égypte à la Coupe du monde 2010.

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