La Fédération espagnole de football a confié la direction du choc attendu entre Séville et le Barça au stade Ramón Sánchez-Pizjuán, samedi, à l'arbitre le plus controversé de la carrière des Blaugrana, le Valencien Juan Martínez Munuera.

Le comité des arbitres a officiellement annoncé les désignations pour la septième journée de Liga : Munuera dirigera la rencontre, tandis que Raúl Martín González prendra en charge la vidéo-assistance à l'arbitrage (VAR).

Cette désignation remet sur le devant de la scène un lourd passif de décisions controversées dont Munuera a été l'acteur principal face au Barça la saison dernière.

Un passé rempli de polémiques

Selon le quotidien catalan « Sport », l'arbitre valencien est le même qui a dirigé la demi-finale aller de la Coupe du Roi entre l'Atlético Madrid et le Barça en février dernier, une rencontre qui avait suscité une vive polémique après qu'il n'a pas expulsé l'Argentin Giuliano Simeone malgré son intervention violente sur Alejandro Balde. Il s'était contenté d'un carton jaune, sans que l'arbitre vidéo Pablo González Fuertes n'intervienne pour le rappeler, une décision qui avait provoqué le mécontentement de l'entraîneur Hansi Flick et poussé le club à envisager de déposer une plainte officielle.

La même nuit, Munuera avait annulé un but du jeune défenseur Pau Cubarsí pour hors-jeu, après une révision d'environ 7 minutes, en raison d'un dysfonctionnement du système de hors-jeu semi-automatique, ce que le comité des arbitres avait reconnu par la suite en confirmant qu'il avait été contraint de tracer les lignes manuellement.

Cette rencontre s'était soldée par une défaite du Barça 4-0 au Wanda Metropolitano, avant que le club ne s'impose 3-0 au match retour, où Munuera était présent en tant qu'arbitre VAR.

Le célèbre épisode du « Al hamdoulillah »

L'épisode le plus marquant dans le parcours de Munuera avec le Barça remonte sans doute au Clásico de mai 2025, lorsqu'il se trouvait dans la salle VAR et qu'un but de Fermín López fut annulé dans le temps additionnel pour une faute de main.

Pendant la révision, les enregistrements audio avaient capté l'expression « Al hamdoulillah » à l'intérieur de la salle vidéo, et le quotidien a confirmé que cette voix appartenait à Munuera lui-même, alertant l'arbitre principal Alejandro Hernández Hernández sur l'infraction.

Le comité des arbitres et la Fédération espagnole avaient interprété cette expression comme « un soulagement d'avoir détecté l'infraction avant que le but ne soit validé », mais l'incident avait déclenché une vive polémique dans les milieux catalans.

Un long historique avec les Blaugrana

Munuera est considéré comme un arbitre incontournable des matches du Barça depuis 2013, ayant dirigé plus de 30 rencontres des Blaugrana, dont deux finales : la finale de la Coupe du Roi 2021 que le Barça a remportée 4-0 contre l'Athletic Bilbao, et la finale de la Supercoupe d'Espagne 2024 qu'il a perdue face au Real Madrid 4-1.

Au cours de la seule saison 2025-2026, il a dirigé trois matches du Barça : la victoire 3-0 contre l'Athletic Bilbao, la défaite 4-0 face à l'Atlético Madrid en Coupe, et la victoire 5-2 contre Séville le 15 mars 2026, sa dernière confrontation avec l'adversaire de samedi.

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Le match du Sánchez-Pizjuán sera le premier de Martínez Munuera dans la saison 2026-2027 avec l'équipe de Hansi Flick, un nouveau test pour un arbitre qui ne passe jamais sans laisser une empreinte polémique.