Le casse-tête de Mou au milieu de terrain ! L’entraîneur explique pourquoi Bernardo Silva est la clé de l’équilibre du Real Madrid

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L’entraîneur du Real Madrid, Jose Mourinho, a évoqué l’intégration de Bernardo Silva, recruté cet été, après la victoire 2-1 de son équipe lors du Clasico. Mourinho a expliqué que l’association de différents profils au milieu de terrain offrait au Real Madrid un meilleur équilibre tactique.

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Mourinho gère le temps de jeu de ses milieux de terrain au Camp Nou

Après la victoire âprement disputée du Real Madrid contre Barcelone (2-1) lors du Clasico, l’entraîneur Jose Mourinho a souligné la profondeur de son effectif et l’importance des associations au milieu de terrain. Arrivé cet été, Bernardo Silva a débuté dans l’axe et s’est dépensé sans compter pendant 75 minutes avant de céder sa place à Eduardo Camavinga.

Camavinga a ensuite délivré la passe décisive sur le but victorieux de Kylian Mbappe à la 88e minute.

Mourinho a insisté sur la nécessité pour chaque membre de son riche effectif de se tenir prêt à peser sur les matches.

Mourinho détaille l’intégration de Bernardo Silva

Mourinho a fait le point sur l’adaptation de Bernardo au fonctionnement collectif du Real Madrid. « Concernant la situation de Bernardo, j’ai dit qu’il était ici depuis un peu plus de trois mois », a indiqué Mourinho.

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« Évidemment, je le connais très bien, mais bien connaître quelqu’un est une chose ; voir comment il peut s’intégrer au fonctionnement de l’équipe en est une autre. »

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« Le groupe est très solide. Je ne vous dirai jamais : “Voici mon onze titulaire”… tout le monde travaille très dur », a-t-il affirmé.

L’équilibre tactique exige des profils complémentaires au milieu

Mourinho a expliqué préférer associer des profils tactiques complémentaires plutôt que d’aligner deux joueurs aux caractéristiques semblables dans l’axe du milieu de terrain. « J’ai appris qu’au milieu, une association de talents nous apporte davantage que deux joueurs aux caractéristiques similaires », a confié Mourinho.

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« Cela signifie que je n’utilise pas Bernardo et Guler ensemble dans un double pivot, sauf dans des situations désespérées. »

« Je préfère cette association de talents, qui nous apporte de l’équilibre en défense et davantage de qualité lorsque nous lançons nos attaques », a-t-il ajouté.

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Les options du Real Madrid entretiennent l’incertitude chez ses rivaux pour le titre

La souplesse tactique de Mourinho permet au Real Madrid de s’adapter facilement au dispositif adverse et au contexte du match.

Avec Bernardo, Camavinga, Guler et Tchouameni en concurrence pour une place, la lutte reste vive au milieu de terrain.

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