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Simone Inzaghi Al-HilalGetty Images

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Le cas Watkins ? Inzaghi écarte trois joueurs pour le choc face à Al Ahly

Al Hilal vs Al Ahli
Al Hilal
Al Ahli
Saudi Pro League
S. Inzaghi
O. Watkins
Arabie saoudite
Italie
Angleterre

Le nouveau crack sera-t-il de la partie ?

L'Italien Simone Inzaghi, entraîneur d'Al-Hilal, a écarté 3 joueurs de la liste de son équipe pour affronter Al-Ahli, une rencontre prévue ce mardi, sur la pelouse du « Kingdom Arena » à Riyad, dans le cadre de la troisième journée de la Roshn Saudi League.

Selon le journal saoudien « Arriyadiyah », le trio écarté est composé du Turc Yusuf Akçiçek, du Français Simon Bouabré, ainsi que du milieu de terrain Abdullah Al-Anazi.

La source a précisé qu'Akçiçek ne participera pas face à Al-Ahli en raison d'une légère contusion au genou, tandis que Bouabré a été écarté pour manque de forme, alors qu'Al-Anazi ne figure pas dans les plans du staff technique pour la rencontre.

En revanche, la liste d'Al-Hilal comprend l'attaquant anglais Ollie Watkins, dont la situation définitive quant à sa participation sera déterminée lors de la réunion technique qu'Inzaghi tiendra avant que l'équipe ne se rende au stade du match.

Al-Hilal occupe la deuxième place au classement de la Roshn Saudi League avec 9 points, récoltés en 3 matchs, à 3 points du leader Al-Nassr, tout en comptant un match en retard.

Saudi Pro League
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL

Quant à Al-Ahli, il se situe à la septième place avec 6 points en 3 matchs, et cherche à obtenir un résultat positif face à Al-Hilal pour améliorer sa position au classement.

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