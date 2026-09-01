L'Italien Simone Inzaghi, entraîneur d'Al-Hilal, a écarté 3 joueurs de la liste de son équipe pour affronter Al-Ahli, une rencontre prévue ce mardi, sur la pelouse du « Kingdom Arena » à Riyad, dans le cadre de la troisième journée de la Roshn Saudi League.

Selon le journal saoudien « Arriyadiyah », le trio écarté est composé du Turc Yusuf Akçiçek, du Français Simon Bouabré, ainsi que du milieu de terrain Abdullah Al-Anazi.

La source a précisé qu'Akçiçek ne participera pas face à Al-Ahli en raison d'une légère contusion au genou, tandis que Bouabré a été écarté pour manque de forme, alors qu'Al-Anazi ne figure pas dans les plans du staff technique pour la rencontre.

En revanche, la liste d'Al-Hilal comprend l'attaquant anglais Ollie Watkins, dont la situation définitive quant à sa participation sera déterminée lors de la réunion technique qu'Inzaghi tiendra avant que l'équipe ne se rende au stade du match.

Al-Hilal occupe la deuxième place au classement de la Roshn Saudi League avec 9 points, récoltés en 3 matchs, à 3 points du leader Al-Nassr, tout en comptant un match en retard.

Quant à Al-Ahli, il se situe à la septième place avec 6 points en 3 matchs, et cherche à obtenir un résultat positif face à Al-Hilal pour améliorer sa position au classement.