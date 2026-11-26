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L'Italien Simone Inzaghi, entraîneur d'Al-Hilal, a commencé à se préparer à l'absence du Portugais Rúben Neves pour le prochain match face à Al-Ettifaq, prévu samedi à Dammam dans le cadre de la 13e journée de la Roshn Saudi League. Le milieu de terrain est en effet suspendu pour cumul de cartons jaunes.

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Selon le journal « Arriyadia », Inzaghi et son staff étudient les options disponibles pour pallier l'absence de Neves. Le technicien italien doit commencer à dessiner les contours de son plan de rechange lors de l'entraînement prévu jeudi, tant le joueur occupe une place importante dans le système de l'équipe depuis le début de la saison.

L'absence de Neves représente un véritable casse-tête tactique pour Al-Hilal, compte tenu de son rôle central au milieu de terrain, de sa capacité à faire le lien entre les lignes et à contrôler le rythme du jeu, sans oublier ses contributions offensives, qui ont fait de lui l'un des éléments les plus en vue de l'équipe cette saison.

Les statistiques de Neves révèlent l'ampleur de l'absence

Âgé de 29 ans, Neves n'a manqué aucun match d'Al-Hilal en Roshn Saudi League cette saison. Il a disputé les 12 rencontres précédentes, inscrivant cinq buts et délivrant quatre passes décisives, confirmant ainsi son influence aussi bien en phase défensive qu'offensive.

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Cette suspension fait suite aux quatre cartons jaunes reçus par le joueur, contre Al-Ahli lors de la 3e journée, Al-Khaleej lors de la 4e journée et Al-Taawoun lors de la 7e journée, avant d'écoper du quatrième carton face à Al-Fateh lors de la 12e journée.

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Les blessures étaient jusqu'ici la seule raison des absences de Neves avec Al-Hilal cette saison : il n'avait pas pris part aux rencontres contre Al-Shamal et le club émirati de Shabab Al-Ahli, avant de faire son retour dans le groupe et de retrouver régulièrement sa place de titulaire.

Un apport offensif qui dépasse les missions d'un milieu de terrain

La valeur de Neves ne se limite pas à son rôle dans l'organisation du jeu et la construction des attaques. Il est devenu l'une des sources de danger offensif d'Al-Hilal, avec neuf buts marqués et quatre autres offerts toutes compétitions confondues cette saison.

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Ces chiffres montrent l'ampleur de la tâche qui attend Inzaghi pour trouver le remplaçant idéal. Remplacer un joueur de l'envergure de Neves ne consiste pas seulement à aligner un autre joueur à son poste : il faut aussi préserver l'équilibre entre les tâches défensives, la capacité à animer le jeu et celle à se projeter vers le but adverse.

Al-Hilal aborde cette rencontre en tête du classement de la Roshn Saudi League avec 30 points, et compte un match en retard face à Al-Riyadh, comptant pour la 9e journée. Une victoire contre Al-Ettifaq est donc importante pour continuer à creuser l'écart sur ses concurrents et consolider sa position dans la course au titre.

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Le déplacement à Al-Ettifaq constituera ainsi un test de la capacité d'Inzaghi à trouver des solutions de rechange en l'absence de l'un des éléments les plus importants de son effectif. Il permettra aussi de mesurer l'aptitude des autres milieux de terrain à assumer davantage de responsabilités, dans un match où préserver l'équilibre de l'équipe pourrait être la clé pour ramener les trois points de Dammam.