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De nouveaux examens pour l’attaquant de Como, victime d’une autre blessure à l’entraînement.

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Le Como a publié un communiqué officiel pour faire le point sur l’état de santé de Moise Kean, actuellement indisponible en raison d’un problème au tibia qui l’a contraint à s’arrêter ces dernières semaines. Le joueur né en 2000 n’a plus joué depuis début octobre. Voici le communiqué du club.

LE COMMUNIQUÉ - « À la suite d’un problème survenu pendant l’entraînement, le joueur Moise Kean passe des examens médicaux complémentaires. La priorité du club est de soutenir Moise dans son rétablissement. Como 1907 communiquera de nouvelles informations dès qu’il en aura à partager. »

ABSENT DEUX MOIS - Kean, comme l’indique Sky, doit donc composer avec une nouvelle blessure, mais toujours dans la zone qui lui posait problème ces dernières semaines. Sa convalescence durera au moins deux mois. Dans ce cas, son année 2026 serait donc terminée.