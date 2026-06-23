Le cas Griezmann met en évidence l’impuissance de la FIFA… La jurisprudence donne raison à Julián Álvarez

Bien que l’Atlético de Madrid ait menacé de porter plainte contre le FC Barcelone pour avoir « pris contact » avec Julián Álvarez, la Fédération internationale de football (FIFA) n’a pas compétence pour intervenir dans ce dossier. La raison est purement juridique : les deux clubs dépendent de la même fédération nationale, et l’histoire se répète, comme en 2019 avec Griezmann.

Les déclarations de Julián Álvarez après la victoire de l’Argentine ont attisé la polémique : le joueur a admis que « le transfert est la meilleure solution » pour réaliser son « rêve », laissant peu de doute sur son envie de quitter l’Atlético. Ces propos ont poussé les « Rojiblancos » à envisager de porter plainte contre le Barça pour avoir pris contact avec le joueur, alors qu’il est sous contrat jusqu’en 2030 et protégé par une clause libératoire de 500 millions d’euros.

Pourtant, comme le révèle Mundo Deportivo, la FIFA reste impuissante, même si l’Atlético saisissait l’instance. En vertu du règlement sur le statut et les transferts des joueurs, « les transferts de joueurs entre clubs d’une même fédération sont soumis à des règles spécifiques, établies par la fédération concernée ». Comme les deux clubs relèvent de la Fédération royale espagnole de football, le dossier relève exclusivement de la compétence nationale.

L’article 18 du règlement de la FIFA précise qu’un club souhaitant recruter un joueur professionnel doit d’abord notifier par écrit son intention au club détenteur du contrat. Toute prise de contact directe avec le joueur est par ailleurs interdite, sauf durant les six derniers mois de son contrat, et toute infraction, dûment prouvée par écrit, expose le club à des sanctions disciplinaires sévères.

Une situation rappelant le dossier Griezmann

Un scénario similaire s’était produit en 2019 avec Antoine Griezmann : l’Atlético avait alors saisi la Fédération espagnole, accusant le Barça d’avoir recruté l’attaquant français. La FIFA s’était déclarée incompétente et l’affaire s’était conclue par une simple amende de 300 euros infligée au club catalan.

La Commission espagnole de la concurrence n’a pas pu démontrer que Griezmann avait signé alors que son contrat avec l’Atlético était encore valide, mais elle a conclu que Barcelone avait négocié sans notification écrite préalable. L’infraction n’a pas été jugée « grave », les pourparlers ayant commencé en mai, après l’annonce du joueur de son intention de partir.

Quand la FIFA intervient-elle ?

La FIFA n’intervient que si le joueur a lui-même violé son contrat ; dans ce cas, le club catalan risquerait des sanctions, notamment l’interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs pendant deux périodes de transfert, s’il est prouvé qu’il a incité le joueur à rompre son engagement.

Alvarez bénéficie actuellement d’une « période de protection » : son contrat, signé à l’été 2024, court sur trois ans, jusqu’en juin 2027, car il a moins de 28 ans ; toute violation du contrat pendant cette période exposerait le nouveau club à une interdiction de recrutement pendant deux périodes de transfert.

Toutefois, Alvarez ne souhaite pas rompre unilatéralement son contrat : il devrait alors indemniser l’Atlético pour les années restantes et purger une suspension de quatre mois avec son nouveau club, sans que cela n’affecte ses sélections avec l’Argentine.