Les amateurs de football attendent avec impatience la confrontation prévue entre Al Ahly et le Barça, ce mercredi soir, dans le cadre du Trophée Joan Gamper, avec un intérêt particulier porté sur la situation de l'attaquant égyptien Hamza Abdelkarim, qui affronte son ancien club lors de sa première apparition devant le public du Barça sur la pelouse du Camp Nou.

Le quotidien catalan Sport a dévoilé la composition probable des deux équipes ; Hamza Abdelkarim ne figure pas dans le onze de départ du Barça, son nom apparaissant sur le banc des remplaçants.

Cela intervient malgré la belle forme de l'attaquant égyptien durant la préparation, lui qui a inscrit 3 buts pour devenir le meilleur buteur du Barça lors de ces matchs préparatoires, en l'absence d'un avant-centre de métier dans les plans de l'entraîneur Hans Flick jusqu'à présent.

Sport estime que Flick cherche toujours la solution la plus adaptée pour occuper le poste d'avant-centre, le « 9 », avant la rencontre face à Elche lors de la première journée de la Liga, après avoir aligné Raphinha à ce poste durant le dernier match amical contre Bâle.

Le quotidien espagnol prévoit par ailleurs que les Marocains Achraf Bencharki et Sofiane Bendebka mèneront l'attaque d'Al Ahly, aux côtés de l'Algérien Mohamed Benfeghoul, et que l'Égyptien Emam Ashour prendra place sur le banc des remplaçants.

La composition probable du Barça pour le match contre Al Ahly

Gardien : Joan Garcia.

Défense : Eric Garcia, Andreas Christensen, Gerard Martin, Alejandro Balde.

Milieu de terrain : Marc Bernal, Espart, Fermin Lopez.

Attaque : Lamine Yamal, Karim Adeyemi, Raphinha.

Sur le banc des remplaçants du Barça prennent place Szczesny, Koundé, Cortés, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Ebrima, Jordan, Bissou et Hamza Abdelkarim.

La composition probable d'Al Ahly pour le match contre le Barça

Gardien : Mostafa Chobier.

Défense : Koka, Hadi Riad, Yasser Ibrahim, Mohamed Hany.

Milieu de terrain : Marwan Attia, Akram Tawfik, Ali Mahmoud.

Attaque : Mohamed Benfeghoul, Sofiane Bendebka, Achraf Bencharki.

Hamza Abdelkarim face à son ancien club

La rencontre revêt une importance particulière pour Hamza Abdelkarim, qui affrontera Al Ahly pour la première fois depuis son transfert au Barça, lui qui a été formé au sein du club rouge avant de tenter son expérience dans le football européen.

Selon Sport, l'attaquant égyptien tente de saisir l'occasion qui s'offre à lui en raison de l'absence, jusqu'à présent, d'un véritable avant-centre titulaire dans l'effectif du Barça, ce qui pourrait lui offrir un rôle durant la rencontre, malgré son absence du onze de départ probable.

Le match entre Al Ahly et le Barça se disputera à 21h00, heure du Caire, sur la pelouse du Spotify Camp Nou, dans le cadre du Trophée Joan Gamper.