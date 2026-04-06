« Le cas Araujo est réglé »… Trois joueurs du FC Barcelone absents à l'entraînement avant le match contre l'Atlético de Madrid

Le FC Barcelone s'est entraîné ce lundi au centre sportif Joan Gamper, en vue du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions contre l'Atlético de Madrid, mercredi prochain.

Barcelone reprendra l'entraînement demain mardi, pour la dernière séance avant d'accueillir l'Atlético de Madrid, et l'entraîneur Hansi Flick ainsi que João Cancelo participeront à une conférence de presse.

Selon le journal « Mundo Deportivo », le FC Barcelone s'est entraîné en l'absence de Frenkie de Jong, le milieu de terrain néerlandais étant en phase finale de convalescence suite à une blessure au tendon du genou droit.

De Jong s'est blessé à l'entraînement le 26 février, et le club avait estimé que sa convalescence durerait cinq à six semaines.

Jeudi prochain, juste après le match contre l'Atlético de Madrid, sa convalescence prendra fin, et Hansi Flick et son staff technique sont convaincus que De Jong sera prêt pour le match contre l'Espanyol.

Le club compte donner à Frenkie un peu de temps de jeu lors du derby contre l'Espanyol, ainsi que pour le match retour décisif de la Ligue des champions contre l'Atlético de Madrid au stade Wembley, prévu le mardi 14 avril.

Mark Bernal, blessé après s'être foulé la cheville gauche lors du dernier match contre l'Atlético, et Andreas Christensen, qui se remet toujours d'une déchirure partielle du ligament croisé antérieur du genou gauche, étaient également absents de l'entraînement.

De son côté, Ronald Araújo s'est entraîné avec ses coéquipiers après avoir demandé à être remplacé samedi au stade Wanda Metropolitano.

Le défenseur uruguayen souffrait d'une légère élongation à la cuisse gauche, mais il sera prêt à jouer pour le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions.

Pour compléter la séance d'entraînement, Flick a convoqué les joueurs de l'équipe réserve : Tommy Marquez, Alvaro Cortes, Xavi Espart et Diego Cuchen.

Le Brésilien Raphinha s'est également rendu au centre d'entraînement, où il s'est rendu après son retour de son pays pour poursuivre sa rééducation suite à une blessure au biceps fémoral de la jambe droite.

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