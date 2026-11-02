Il semble que José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, ait enfin trouvé la formation idéale qu'il recherchait depuis le début de la saison. Après la prestation tactique et physique remarquable livrée lors du Clásico au Camp Nou, le technicien portugais a décidé de conserver son onze de base.

Une excellente ambiance règne dans le vestiaire, et un sentiment général prévaut selon lequel l'équipe a enfin assimilé les schémas de pressing et d'attaque directe exigés par le staff technique.

Le journal « Marca » a indiqué que la certitude de cette période est que la ligne offensive est restée inchangée. Le trio d'attaque a atteint une entente parfaite, faisant preuve d'une aisance saisissante pour créer le danger sur les côtés.

Les ailes sont devenues une menace permanente, combinant le dribble individuel et l'engagement défensif collectif pour récupérer le ballon après sa perte, ce qui désorganise les systèmes défensifs adverses.

« C'est une chose que tous les joueurs possèdent désormais. J'ai vu Kylian presser aussi ; des joueurs extrêmement investis. L'équipe progresse et joue bien. Je suis vraiment heureux de cette prestation. Lorsque les joueurs offensifs se sacrifient, cela profite à l'équipe », a ainsi expliqué le technicien portugais.

Le secret de cet équilibre se situe toutefois quelques mètres plus en retrait, là où Mourinho a trouvé en Bernardo Silva le meneur de jeu idéal pour son double pivot.

Après avoir délaissé les ailes, le milieu de terrain a pris le contrôle de l'entrejeu, apportant un sens de l'orientation et une résistance au pressing, ce qui a produit une transformation radicale dans la circulation du ballon de l'équipe.

L'association de Silva avec le milieu de terrain confère l'ordre et la clarté qui faisaient cruellement défaut, ce qui s'est immédiatement reflété dans la maîtrise par l'équipe du cours du jeu, qu'elle avait perdue en début de saison. Là, le carré magique de Mourinho (Tchouaméni, Bernardo, Arda et Bellingham) donne un sens à tout.

Avec l'ancrage des idées de l'entraîneur et un milieu de terrain fonctionnant à plein régime, les changements dans le onze de base ne sont plus que des détails passagers, ou une partie du plan de rotation adopté.

Mourinho a affirmé : « Pas à 100 %, mais nous nous améliorons. Moins de quatre mois, c'est une courte période, et nous avons progressé graduellement. Je comprends désormais des choses que je ne comprenais pas le premier jour, et les joueurs comprennent mieux ma personnalité d'entraîneur. Ils comprennent les choses qui ne sont pas négociables pour moi. Il existe une bonne communication humaine entre les joueurs et l'entraîneur, entre mes idées et leurs capacités. Nous sommes sur la bonne voie. »

Avec ces éléments en place, Mourinho aborde les prochains matchs avec l'intention de consolider un onze de base qui fait déjà partie intégrante des plans de l'entraîneur.