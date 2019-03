Le carnet du scout, épisode 14 : Youssouf Fofana (Strasbourg), la générosité sans limite

Chaque semaine, Goal vous propose de découvrir un jeune talent. Le milieu de terrain international U20 va disputer sa première finale avec le Racing.

Au coeur d’une saison remarquable pour une équipe qui était en cinquième division il y a sept ans, certains joueurs se montrent en évidence du côté de . Le club alsacien a pu compter sur un mélange d’expérience et de jeunesse pour afficher une forme intéressante. Après le maintien acquis l’an passé, le Racing a bien évolué et va disputer la finale de la , ce samedi soir, contre . Au milieu de tout ça, Youssouf Fofana grandit et s’affirme comme l’une des révélations de cette formation, aux côtés de Ludovic Ajorque et d’Ibrahim Sissoko. Pourtant, rien n’a été évident pour le joueur âgé de 20 ans, qui a du prendre son mal en patience avant qu’un club professionnel ne lui tende la main.

Son parcours : "Il n’oublie pas d’où il vient"

Né à Paris où il a eu sa première licence dans le XIXe arrondissement, le jeune Youssouf va grandir en toute discrétion mais finit au bout de 10 ans par se faire remarquer du côté de Clairefontaine. Pendant deux ans, il va vivre au rythme d’un des centres de préformation les plus renommés au monde. Dans la même promotion que le monégasque Moussa Sylla, Fofana s’épanouit mais ne parvient pas à trouver chaussure à son pied. En parallèle et après une seule année, le décide de ne pas le conserver et il atterrit du côté de Drancy, où il repart presque de zéro à 15 ans.

"Ses échecs l’ont rendu plus forts"

Saloum Coulibaly fut son éducateur à la Jeanne d’Arc de Drancy. Il raconte son arrivée après l’échec de l’INF. "C’était l’un des seuls jeunes qui n’avait pas su avoir un club pro, il devait repartir dans un nouvel environnement, sortir de son confort, prendre son sac, aller en cours, c’était un vrai bouleversement pour lui." Malgré ce coup dur, Youssouf Fofana ne renonce pas, loin de là, et va redoubler d’efforts dans le club du 93 pour se faire remarquer de nouveau. Ce qui aurait pu l’éloigner définitivement du monde professionnel va au contraire le convaincre de poursuivre son chemin dans le ballon rond. "Il a tellement vécu de choses dans sa vie, avec ses échecs de ne pas rejoindre un centre de formation d’un grand club, confirme Saloum Coulibaly. Ses échecs l’ont rendu plus forts. Son conseiller est très bon, il lui sert de grand frère."

Bien accompagné, le milieu de terrain va finir par percer. Après avoir remporté le championnat de Paris, il finit par rejoindre les U19 nationaux à la JA Drancy. "Avec nous, il a su prendre du leadership, autour de lui il arrivait à galvaniser tout le monde sans prendre forcément la parole" , dévoile son ancien entraîneur. Au-dessus du lot selon plusieurs observateurs, notamment lors de la seconde partie de saison, il finit par taper dans l’oeil des recruteurs strasbourgeois. Après une saison dans la réserve alsacienne, Youssouf Fofana finit par signer professionnel en août dernier. Il est désormais lié jusqu’en juin 2021 avec le RCSA, pour le plus grand bonheur de Thierry Laurey.

Youssouf Fofana (19 ans) a signé son premier contrat pro en faveur du Racing Club de Strasbourg Alsace. https://t.co/ED2WbB5MNA

— RC Strasbourg Alsace (@RCSA) 17 septembre 2018

Ses qualités : le collectif avant tout

De jeune promesse de la réserve du Racing à titulaire en puissance en , Youssouf Fofana vit sa première saison à toute vitesse chez les professionnels. Avec déjà 18 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, il affiche une solide base pour une joueur qui a connu son premier match dans l’élite en août dernier contre (défaite 2-0). Au coeur d’un entrejeu assez fourni avec Jonas Martin, Anthony Goncalves, Ibrahima Sissoko pu encore Sanjin Prcic, arrivé cet hiver, le jeune joueur a su se faire une place dans la rotation avec ses performances convaincantes.

"C’est un garçon très sérieux, très discipliné", dévoile son ancien éducateur Saloum Coulibaly qui décrypte ses aptitudes dans le jeu pour Goal. "Techniquement, il était au-dessus des autres, ça ne faisait pas de doute. Pourtant, malgré ses capacités individuelles, Youssouf se focalisait avant tout sur le collectif. En plus, il est doué des deux pieds donc il savait faire bien jouer tout le monde, peu importe ses coéquipiers" . Une faculté d’adaptation qui fait écho à son utilisation par Thierry Laurey ces derniers mois. Dans une saison très dense, Fofana a évolué avec différents joueurs au milieu de terrain, se montrant rarement pris au dépourvu.

Son avenir : bientôt la découverte de l'Europe ?

Sans en faire trop sur le terrain, l’international français U20 qui a connu sa première sélection dans l’équipe de Bernard Diomède en novembre dernier, affiche donc ses qualités sans retenue. Celui qui déclarait vivre un "conte de fée" après la victoire en demi-finale de la Coupe de la Ligue contre en janvier dernier n’en finit plus d’étonner. Rien de surprenant au final ? "Les seules limites seront les siennes, indique S. Coulbaly. Il a un immense potentiel. Avec l’état d’esprit qu’il a, il ne peut être freiné que par des blessures ou des événements inopinés. En ayant un peu de chance, il peut aller très loin." Jusqu’à découvrir l’Europe l’été prochain ? Réponse ce samedi soir à .