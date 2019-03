Le carnet du scout, épisode 13 : Callum Hudson-Odoi (Chelsea), le nouveau hit des Blues

Chaque semaine, Goal vous propose de découvrir un jeune talent. Révélé en 2019, l’ailier des Blues vient d’être convoqué en sélection anglaise.

Banni de recrutement pour les deux prochains marchés des transferts, va devoir trouver des solutions pour continuer à être compétitif. Habitué à laisser partir chaque saison une quarantaine de joueurs en prêt, le club londonien va devoir s’appuyer sur ce vivier. Une autre perspective, celle du centre de formation pourrait également être mise en lumière. Les Blues sont devenus depuis plusieurs années l’une des équipes les plus performantes chez les jeunes et l’un de leur produit, Callum Hudson-Odoi, s’invite petit à petit à la table des grands.

Son parcours : un symbole fort pour les Blues

Né à Londres en 2000, le droitier a fait toutes ses classes à l’Académie de Chelsea, qu’il rejoint en 2007. Sa progression est fulgurante et il rejoint en 2016 l’équipe U18 alors qu’il n’a que 15 ans. Considéré par la grande majorité de ses éducateurs comme un joueur apte à devenir professionnel au sein des Blues et non pas dans une formation d’une division inférieure, comme c’est souvent le cas pour les jeunes anglais, Hudson-Odoi obtient ses premières apparitions avec son club formateur sous Antonio Conte, en décembre 2017.

C’est pourtant avec un autre entraîneur italien, Maurizio Sarri, que sa présence dans l’équipe première fait l’unanimité. CHO se fait d’abord remarquer lors de la présaison avec la désormais traditionnelle International Champions Cup. Ce qui devait être une simple promesse se transforme alors en certitude : l’international anglais U18 a les épaules pour concurrencer les Pedro et Willian en équipe première, si l’on considère Eden Hazard comme indiscutable.

Pourtant cette idylle avec son club formateur aurait pu tourner court face à un temps de jeu qu’il considère encore trop faible. C’est surtout cet hiver, avec l’intérêt insistant du , que l’histoire aurait pu changer. Convaincus de ce qu’a réalisé le avec Jadon Sancho, une autre pépite anglaise, les dirigeants bavarois ont tout tenté pour attirer Hudson-Odoi, avec une ultime offre avoisinant les 40 millions d’euros. Finalement, le joueur d’origine ghanéenne par ses parents est bien resté à la maison. "Nous voulons qu'il reste, confiait ainsi Willian en janvier dernier. C’est un grand talent et un excellent joueur. Il ne doit pas se presser. Nous lui disons tout le temps de rester ici."

La surprise est tout de même de taille lorsque Gareth Southgate, convaincu par ses aptitudes, lui offre sa première convocation en début de semaine chez les Three Lions. Le joueur de Chelsea pourrait ainsi faire ses grands débuts avec les A ce vendredi soir contre la (20h45). Une trajectoire hors-norme pour le kid de Stamford Bridge.

Ses qualités : "Du flair et de la flexibilité" selon Harry Kane

Comment expliquer alors tout cet emballement soudain pour un joueur qui compte à peine 20 apparitions chez les professionnels, dont sept matches en ? Hudson-Odoi n’a pas froid aux yeux sur le terrain. Il démontre lors de ses quelques bouts de match offerts par Sarri ce qu’il peut apporter à une équipe aux résultats en demi-teinte. C’est en Europa League, le jeudi soir, que le néo-international a pu démontrer ses qualités : vitesse, technique et une certaine audace dans les dribbles. En duel avec le défenseur adverse, il cherche le déclic pour faire la différence et avancer.

En conférence de presse cette semaine avec la sélection anglaise, Harry Kane a validé son état d’esprit déjà compétitif sur les terrains malgré son jeune âge. Le capitaine des Three Lions s'est ainsi dit fier et optimiste par rapport à son pays de voir débarquer des jeunes de la trempe de Callum Hudson-Odoi. "Tout le monde sait qu'il est déjà un joueur fantastique. Dans le football, il y a des hauts et des bas et tout cela fait partie d’une carrière. Les jeunes comme lui n'ont pas peur d'aller s'exprimer et de montrer leurs capacités, surtout chez les attaquants avec des tentatives de dribbles et des occasions de but. C'est ce que nous voulons. En tant qu'équipe anglaise, nous voulons avoir ce flair et cette flexibilité. C’est un signe formidable pour ce pays de savoir que nous produisons ce type de joueurs."

L'avis de Nizaar Kinsella, correspondant Chelsea pour Goal

"Il est universellement apprécié par ses collègues chez les professionnels. La façon dont les membres de l'équipe première de Chelsea parlent de lui est quelque chose que je n'avais jamais entendu pour un joueur de 18 ans. Ainsi, il risque de symboliser quelque chose de sans précédent pour ceux qui ont quitté le club récemment ou qui sont constamment prêtés.

Son potentiel est énorme. L'offre du Bayern existe toujours même s'il s'impose en club et a été appelé en sélection. C'est une progression rapide, mais le problème est que peu de choses ont changé avec sa situation contractuelle (lié à Chelsea jusqu'en 2020). Ruben Loftus-Cheek, Tammy Abraham ou encore Chalobah sont tous passés par ça en faisant leurs débuts."