Max Eberl, le directeur sportif du Bayern Munich, s'en est pris à Zlatko Tripic, le capitaine du Viking de Norvège, après le match nul (3-3) entre les deux équipes en Ligue des champions, mardi soir.

Eberl a déclaré à la chaîne "Sky Sport Allemagne" : "Il (Tripic) a joué comme un sale type sur le terrain. Il voulait gagner le match, et nous nous sommes laissés emporter. Il a obtenu ce qu'il voulait."

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Tripic était présent sur les temps forts de la rencontre, au Laïs Arena, où il a tiré le corner que Gianni Stensness a dévié de la tête dans les filets bavarois, après seulement 70 secondes.

Et à la fin, il a adressé un centre au second poteau, que le remplaçant Hermann Haugen a poussé au fond des filets, inscrivant le but de l'égalisation (3-3) pour le Viking.

Entre ces deux buts, Tripic a eu un troisième rôle décisif, en provoquant Michael Olise jusqu'à lui faire perdre son sang-froid. La star française a lancé le ballon au visage du capitaine du Viking, et a reçu deux cartons jaunes puis l'expulsion.

Olise n'a pas été le seul à être agacé par le capitaine du Viking, puisque Konrad Laimer, joueur du Bayern Munich, a commenté ce qui s'était passé en ces termes : "Je crois qu'il m'a frappé à la tête avec sa main. Et je me dis : c'est un carton évident. De toute façon, l'arbitre a sifflé quand il l'a voulu, mais c'est une autre question."

La provocation d'Olise

En zone mixte après le match, Tripic est apparu souriant, estimant que le Viking avait réussi à faire sortir Olise et le reste des stars du Bayern de leur concentration.

Le joueur norvégien-croate a déclaré, dans des propos rapportés par le site norvégien "vg" : "Il (Olise) n'a pas très bien réussi. Il était un peu en colère, et nous avons réussi à le provoquer."

Tripic a ajouté qu'il avait été la cible de propos virulents, déclarant avec un sourire : "J'ai été insulté par la plupart d'entre eux. Je n'ai pas osé entrer dans le vestiaire du Bayern pour demander un maillot (après la rencontre)."

La réponse à Kane

Harry Kane, l'attaquant du Bayern Munich, avait décrit le capitaine du Viking après le match comme "un joueur malin qui aime obtenir des coups francs, se rouler par terre et perdre du temps".

Tripic a répliqué : "C'est amusant que Kane parle de moi. Il est très doué pour ça, et il sait quel genre de moquerie il faut employer. Si nous offrons au Bayern un match tranquille, la différence de niveau est bien trop grande. Nous ne devions pas leur faciliter les choses."

Tripic a terminé la rencontre sans recevoir de carton jaune, mais il n'en est pas sorti sans douleurs. Il a confirmé avoir reçu des antidouleurs sur le banc, après avoir reçu un coup aux côtes, qui a ravivé une blessure contractée quelques semaines plus tôt.

De son côté, Bjarte Lunde Aarsheim, l'entraîneur du Viking, a estimé que les propos de Kane signifiaient que le Bayern avait remarqué Tripic.

Il a ajouté en conférence de presse : "Il est extrêmement important pour nous. Nous avons un capitaine audacieux, qui avance et qui va chercher les nerfs de l'une des meilleures équipes du monde."

Et de poursuivre : "Cela se diffuse dans l'équipe. Pour réussir à ce niveau, il faut montrer son audace, et montrer qu'on veut prouver la qualité de son niveau."



