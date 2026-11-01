Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traduit par

Le capitaine du Racing ouvre le feu sur Mbappé : tous ceux qui ont joué au football savent que ce n'était pas un penalty

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
LaLiga
I. Sainz-Maza
Kylian Mbappé
Espagne
France

Es-tu d'accord ?

100 % Sport
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Accès en direct et à la demande aux 380 matchs de la saison, avec les grandes affiches du Real Madrid, du FC Barcelone et de l'Atlético de Madrid.

✅ Idéal pour les purs fans de football, car la plateforme regroupe LaLiga avec d'autres compétitions majeures (comme la Ligue 1 selon le niveau d'abonnement choisi).

✅ Une interface et des fonctionnalités entièrement dédiées à la consommation sportive (statistiques en direct, résumés, formats courts).

Prix de départ14,99 € par mois
Divertissement Global
Disney+ logo

Disney+

✅ Bien que ce soit une plateforme de divertissement, Disney+ propose exactement les mêmes 10 matchs de LaLiga par week-end que DAZN, sans aucune restriction.

✅ Grâce à son forfait avec publicité, la plateforme offre l'option la plus abordable du marché français pour suivre le football espagnol.

✅ Permet de combiner son abonnement football avec l'immense catalogue de séries et de films de Disney, Marvel, Star Wars et FX au sein d'une seule et même application.

Prix de départ5,99 € par mois

Iñigo Sainz-Maza, le capitaine du Racing Santander, a critiqué la décision de l'arbitre d'accorder un penalty en faveur de Kylian Mbappé lors de la confrontation face au Real Madrid, qui s'est soldée par une victoire des Merengues sur le score de trois buts à zéro, estimant que l'action ne méritait pas de sanction.

Sainz-Maza a déclaré, à l'issue de la rencontre : « Pour nous, cela ne peut en aucun cas être considéré comme un penalty. Nous avons revu l'action à plusieurs reprises, il y a eu un contact très léger, et nous ne pensons pas qu'il justifie l'octroi d'un penalty. Je crois que tous ceux qui ont joué au football savent que ce n'est pas un penalty. »

Le capitaine du Racing a ajouté : « L'arbitre peut se tromper, mais nous ne comprenons pas non plus pourquoi l'arbitre assistant vidéo n'est pas intervenu pour corriger la décision, comme cela s'est produit sur le penalty qui nous avait été accordé avant d'être annulé, et dont l'annulation était peut-être justifiée. »

Dans son analyse de la performance de l'équipe, Sainz-Maza a reconnu que le Real Madrid avait été la formation la plus dominante durant la première mi-temps, mais il a souligné que les joueurs du Racing s'étaient montrés sous un meilleur jour après la pause, faisant preuve de davantage de caractère et de courage, et devenant plus audacieux pour réclamer le ballon et se déplacer dans la moitié de terrain adverse.

Prochains matchs
AEK

AEK

Ligue des Champions

04 nov. 2026

RMA

RMA

MAL

MAL

LaLiga

07 nov. 2026

SAN

SAN

Il a précisé que cette amélioration s'était traduite par la création d'occasions dangereuses, parmi lesquelles l'action sur laquelle son équipe a réclamé un penalty, ainsi que quelques frappes et tentatives offensives.

Le capitaine du Racing a évoqué la blessure de son coéquipier Álvaro Mantilla, qui a quitté le terrain à la 29e minute, exprimant l'espoir que la blessure ne soit qu'une frayeur passagère et que l'équipe puisse compter sur lui tout au long de la saison.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google