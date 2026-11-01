Le capitaine du Racing ouvre le feu sur Mbappé : tous ceux qui ont joué au football savent que ce n'était pas un penalty

Iñigo Sainz-Maza, le capitaine du Racing Santander, a critiqué la décision de l'arbitre d'accorder un penalty en faveur de Kylian Mbappé lors de la confrontation face au Real Madrid, qui s'est soldée par une victoire des Merengues sur le score de trois buts à zéro, estimant que l'action ne méritait pas de sanction.

Sainz-Maza a déclaré, à l'issue de la rencontre : « Pour nous, cela ne peut en aucun cas être considéré comme un penalty. Nous avons revu l'action à plusieurs reprises, il y a eu un contact très léger, et nous ne pensons pas qu'il justifie l'octroi d'un penalty. Je crois que tous ceux qui ont joué au football savent que ce n'est pas un penalty. »

Le capitaine du Racing a ajouté : « L'arbitre peut se tromper, mais nous ne comprenons pas non plus pourquoi l'arbitre assistant vidéo n'est pas intervenu pour corriger la décision, comme cela s'est produit sur le penalty qui nous avait été accordé avant d'être annulé, et dont l'annulation était peut-être justifiée. »

Dans son analyse de la performance de l'équipe, Sainz-Maza a reconnu que le Real Madrid avait été la formation la plus dominante durant la première mi-temps, mais il a souligné que les joueurs du Racing s'étaient montrés sous un meilleur jour après la pause, faisant preuve de davantage de caractère et de courage, et devenant plus audacieux pour réclamer le ballon et se déplacer dans la moitié de terrain adverse.

Il a précisé que cette amélioration s'était traduite par la création d'occasions dangereuses, parmi lesquelles l'action sur laquelle son équipe a réclamé un penalty, ainsi que quelques frappes et tentatives offensives.

Le capitaine du Racing a évoqué la blessure de son coéquipier Álvaro Mantilla, qui a quitté le terrain à la 29e minute, exprimant l'espoir que la blessure ne soit qu'une frayeur passagère et que l'équipe puisse compter sur lui tout au long de la saison.