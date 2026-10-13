Le capitaine du Feyenoord, Luciano Valente, révèle le secret de sa meilleure condition physique avant le match contre Côme

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Le capitaine du Feyenoord, Luciano Valente, s’est confié sur le net regain d’énergie au sein de l’effectif, alors que son équipe se prépare à un rendez-vous européen crucial. Le milieu de terrain estime que la meilleure résistance physique de l’équipe est directement liée au nouvel état d’esprit positif qui entoure le club cette saison.

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Surmonter la fatigue mentale du passé

Feyenoord se prépare à franchir un cap sur la scène continentale, et Valente estime que l’équipe est dans une bien meilleure situation qu’il y a douze mois.

Le club de Rotterdam a montré récemment des éclairs de brillance, et Valente tient à préserver cette dynamique. Il a relevé que l’atmosphère pesante de la saison précédente transformait souvent les tâches les plus simples sur le terrain en corvées. Mais l’ambiance actuelle à De Kuip apporte un vent de fraîcheur et permet aux joueurs de se dépasser davantage qu’ils ne l’auraient cru possible dans les moments intenses d’un match. Cette évolution dans l’approche de l’équipe devrait jouer un rôle clé alors qu’elle doit composer avec un calendrier chargé, entre compétitions nationales et européennes.

Lors d’une conférence de presse d’avant-match, le capitaine a souligné à quel point l’état d’esprit d’un footballeur influe sur ses performances sur le terrain. « Je pense que l’an dernier, c’était aussi en partie mental. À la longue, le football ne se résume pas au jeu lui-même. L’an dernier a été très pesant dans l’ensemble ; aujourd’hui, il y a beaucoup de positivité. Cela rend aussi les courses plus faciles », a-t-il expliqué à Voetbal International. Ces propos soulignent l’importance du moral dans le vestiaire de Giovanni van Bronckhorst, alors que l’équipe cherche à redevenir une force qui compte.

Timber sait bien que le football fonctionne par cycles et que cette vague de positivité doit être préservée à tout prix. Il a insisté sur le fait que le véritable test pour Feyenoord viendra lorsque les résultats ne lui seront pas favorables.

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Mesurer le défi posé par Como

À l’approche du prochain match, le capitaine ne se fait aucune illusion sur la difficulté de la tâche.

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Le milieu de terrain a salué la discipline tactique devenue l’une des marques de fabrique du jeu adverse. « Como est une équipe très organisée, qui fait preuve de beaucoup de discipline et qui, surtout, est très soudée, avec quelques joueurs exceptionnels. Cela promet d’être un grand match », a souligné Timber. Cette analyse laisse penser que Feyenoord devra faire preuve de patience dans la construction du jeu et éviter les pièges tendus par une défense bien rodée. La présence de « joueurs exceptionnels » dans les rangs de l’équipe italienne signifie que le moindre relâchement pourrait être immédiatement sanctionné.

Malgré le respect affiché envers les visiteurs, l’attention reste avant tout portée sur la capacité de Feyenoord à dicter le rythme du match.

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La confiance reste intacte malgré le revers contre Barcelone

Le parcours de Feyenoord en Ligue des champions cette saison n’a pas commencé de la meilleure des manières, après une rencontre éprouvante face à Barcelone.

Le capitaine a souligné que l’équipe ne ressentait pas de pression supplémentaire pour obtenir un résultat du seul fait qu’elle compte actuellement zéro point au classement du groupe. Il souhaite plutôt que ses coéquipiers fassent confiance aux méthodes qui leur ont réussi en compétition nationale. « Nous voulons toujours obtenir un résultat. C’était le cas contre le Barça et c’est aussi le cas contre Como. Nous n’avons pas le sentiment de devoir absolument y parvenir maintenant simplement parce que nous avons zéro point. Nous nous appuyons sur nos propres forces et nous le ferons encore demain. Je suis très confiant dans notre capacité à obtenir un résultat », a-t-il conclu avec assurance.

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Cette attitude impassible témoigne d’une maturité grandissante au sein de Feyenoord, qui cherche à concilier l’enthousiasme suscité par le football européen avec le sang-froid nécessaire pour prendre des points.