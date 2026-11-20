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Paulo Fonseca a récemment décidé de quitter l’Olympique Lyonnais en cours de saison pour le Sporting Portugal. Sur des images diffusées par Lyon, l’entraîneur portugais annonce à ses joueurs qu’il a accepté l’offre du club de Lisbonne. Le capitaine lyonnais Corentin Tolisso prend la parole et ne cache pas sa déception.

Dans les jours précédant l’annonce de son départ, il était déjà plus ou moins clair que Fonseca allait rejoindre le Sporting. Le dimanche 1er novembre, Lyon s’est imposé 2-0 face au SCO Angers et il a dirigé Les Gones depuis le bord du terrain pour la dernière fois.

Tolisso a inscrit le but du 2-0 en fin de match et l’a célébré en sautant dans les bras de Fonseca. L’entraîneur n’a pas pu retenir ses émotions et a reconnu après la rencontre qu’un club s’intéressait concrètement à lui.

Le lendemain du match, Fonseca a officiellement annoncé son départ aux joueurs. « La vie est pleine de surprises », déclare-t-il à son groupe. « Si vous m’aviez dit il y a une semaine que nous aurions cette conversation aujourd’hui, j’aurais eu du mal à l’imaginer. »

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« Mais comme vous, les entraîneurs reçoivent aussi des offres. J’ai reçu une offre d’un club au Portugal. Le club de ma jeunesse, je dois le dire. J’ai décidé de l’accepter. »

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« Je suis loin du Portugal », poursuit l’ancien défenseur de 53 ans. « J’ai quitté le Portugal il y a onze ans, mes enfants sont là-bas, ma famille est là-bas. Il m’est impossible de refuser cette offre », explique Fonseca.

Tolisso prend alors la parole. « Tu dis toujours : “N’abandonnez pas, n’abandonnez pas.” Mais aujourd’hui, j’ai l’impression que c’est toi qui nous abandonnes, alors c’est difficile à accepter. Mais je peux comprendre que tu veuilles partir dans ce club. »

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Au moment du départ de Fonseca, Lyon occupait la troisième place de Ligue 1. Le club a ensuite perdu 2-0 sur le terrain du Stade Brestois et se trouve désormais cinquième. Son nouvel entraîneur, Carlos Vicens, dirigera l’équipe depuis le bord du terrain pour la première fois samedi contre le LOSC Lille.

Fonseca a réussi ses débuts sur le banc du Sporting le 7 novembre, avec une victoire 1-0 contre Moreirense. Le club de la capitale, troisième, reste néanmoins à neuf points du leader, le FC Porto, un écart qui avait conduit au licenciement de Rui Borges le mois dernier.