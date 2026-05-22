Le capitaine des Spurs, Romero, manquera le match crucial contre Everton pour une raison pour le moins surprenante, ce qui provoque la colère des supporters

Selon l’expert du football sud-américain Tim Vickery, Cristian Romero manquera le dernier match de championnat de Tottenham Hotspur dimanche. Le défenseur argentin s’envolera en effet vers son pays ce week-end pour assister à la rencontre entre Belgrano et River Plate.

Le capitaine des Spurs, actuellement convalescent suite à une blessure au genou, est absent des terrains depuis plusieurs semaines et ne pourra donc pas encourager ses coéquipiers depuis le bord du terrain.

Les Spurs, qui reçoivent Everton, doivent au moins obtenir un point pour assurer leur maintien en Premier League.

En cas de défaite des Londoniens et de victoire de West Ham United face à Leeds United, les Spurs seraient relégués.

Son absence, d’autant plus remarquée qu’il porte le brassard de capitaine, a provoqué un tollé parmi les supporters des Spurs.

Vickery apporte toutefois un éclairage sur la décision du défenseur argentin : Romero a été formé à Belgrano, le club qui affronte River Plate dimanche.

Jamais couronné champion d’Argentine, Belgrano pourrait créer l’histoire en battant River Plate. C’est la raison pour laquelle Romero privilégie ce rendez-vous à la lutte pour le maintien de Tottenham.



