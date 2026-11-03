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Le capitaine de Newcastle United, Dan Burn, a dressé un constat sévère de la forme récente de son équipe après sa courte défaite face à Everton à St James' Park. Le défenseur expérimenté a pointé un manque d’efficacité dans les deux surfaces, alors que Newcastle peine toujours à trouver de la régularité sous les ordres de Matthias Jaissle.

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Les erreurs défensives coûtent cher à Newcastle

Newcastle a été puni pour un instant d’inattention, qui a permis à Everton de repartir avec les trois points devant un public frustré à St James’ Park. Le but décisif est venu d’une énorme bourde de Lukas Hornicek, candidat à l’erreur de la saison, qui n’a pas réussi à capter une frappe anodine. Thierno Barry n’a alors eu qu’à pousser le ballon dans le but vide, infligeant à Newcastle sa quatrième défaite en cinq matches. Burn a souligné l’incapacité de l’équipe à gérer des situations défensives élémentaires, un problème récurrent qui freine sa progression depuis plusieurs semaines.

« C’était frustrant et décevant. Ce n’était pas une prestation à la hauteur de ce que nous attendons à Newcastle United, surtout après ce que nous avons vu ces trois ou quatre dernières années », a déclaré Burn à BBC Radio Newcastle. « Cela se joue toujours à peu de chose. Nous avons été pris de court sur un coup franc joué rapidement, que nous avons mal défendu. C’est le même constat que celui que je fais depuis quelques semaines : nous manquons de tranchant dans la surface adverse et nous ne défendons pas assez bien la nôtre. À ce niveau, on est puni si on ne fait pas bien ces choses-là. »

Une crise de confiance à St James’ Park

Au-delà des erreurs tactiques et individuelles, Burn a reconnu qu’un manque de confiance commençait à gagner le groupe. Le défenseur a constaté que l’équipe semblait hésiter lorsqu’une occasion de changer le cours du match se présentait, ce qui se traduisait par un jeu précipité et improductif en fin de rencontre. Cet obstacle psychologique devient aussi difficile à surmonter que l’adversaire lui-même.

« Nous manquons probablement aussi un peu de confiance, je pense que cela se ressent. Quand nous essayions de marquer vers la fin, j’ai eu le sentiment que nous manquions un peu de confiance et de détermination. Il fallait que quelqu’un fasse la passe décisive ou tente sa chance, mais nous étions un peu trop précipités », a expliqué le capitaine.

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Composer avec une atmosphère hostile

L’ambiance a nettement changé à Newcastle : des sifflets ont retenti dans le stade à la mi-temps comme au coup de sifflet final. Supporter de Newcastle depuis toujours, Burn a affirmé comprendre la colère des supporters, tout en reconnaissant que cette atmosphère négative compliquait la tâche des joueurs. Il a insisté sur la responsabilité du groupe de redonner aux supporters de Newcastle des raisons de s’enthousiasmer grâce à de meilleures prestations.

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« Je comprends la frustration des supporters à la mi-temps et à la fin du match, mais St James’ Park n’est pas un endroit facile où jouer quand cela se produit. On sent la nervosité dans les tribunes et elle se transmet sur le terrain. Nous devons leur donner des raisons de se réjouir, donc je comprends parfaitement leur frustration. J’ai moi-même été à leur place en tant que supporter, mais cela ne nous a pas facilité la tâche », a ajouté Burn.

Un appel à l’unité à Newcastle

Malgré la pression croissante sur l’entraîneur Matthias Jaissle et sur le groupe, Burn est catégorique : le club doit rester uni pour redresser sa saison. Il a rejeté l’idée que la pression liée au fait de représenter le club soit devenue trop forte pour les joueurs actuels. Selon lui, le travail accompli en coulisses finira par se traduire par de meilleurs résultats sur le terrain si tout le monde reste uni.

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« Oui, j’appellerais simplement à l’unité et à la stabilité en ce moment. C’est ce dont nous avons besoin, je pense. Ce n’est pas le moment de paniquer : nous sommes toujours meilleurs quand nous sommes unis. Nous devons avant tout donner au public des raisons de se réjouir, mais nous savons tous que nous sommes une équipe qui carbure à la dynamique. Quand le public est derrière nous, nous sentons qu’il nous pousse », a-t-il déclaré.