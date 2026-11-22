Comment son transfert à Tottenham a échoué en 2019
Sept ans après avoir failli se retrouver dans le nord de Londres, Fernandes est enfin sur le point de jouer sous les ordres de Pochettino en club. En 2019, l’international portugais évoluait au Sporting lorsque Tottenham a entrepris des démarches concrètes pour le faire venir en Angleterre.
Les discussions ont suffisamment avancé pour que le joueur, alors âgé de 24 ans, rencontre en personne des dirigeants de Tottenham et visite les installations du club. Le transfert a toutefois échoué dans les derniers jours du mercato estival. Fernandes est resté au Portugal jusqu’à ce que Manchester United obtienne sa signature en janvier 2020.
Fernandes raconte ses discussions avec les dirigeants de Tottenham
S’exprimant auprès de Sky Sports, Fernandes a rappelé à quel point Tottenham lui avait présenté son projet en détail pendant les négociations. Il a précisé que les dirigeants du club lui avaient expliqué leur style de jeu ainsi que le rôle tactique précis que Pochettino envisageait pour lui.
« J’ai rencontré les dirigeants de Tottenham, je les ai tous rencontrés, a déclaré le joueur de 32 ans. Ils m’ont montré tout ce qu’ils avaient de bien dans leur centre d’entraînement, la manière dont ils voulaient jouer. Ils m’ont aussi montré les postes auxquels l’entraîneur leur avait dit que je pouvais jouer dans son système. »
Pourquoi jouer aux côtés des stars de Tottenham séduisait Fernandes
Interrogé sur les idées tactiques de Pochettino et sur le fait qu’elles aient pu le convaincre, le capitaine de United a reconnu qu’il souhaitait se mesurer à l’élite anglaise à ce stade de sa carrière. La possibilité de rejoindre un secteur offensif déjà bien établi rendait le nord de Londres particulièrement attrayant.
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« Oui, elles étaient bonnes. Évidemment, j’étais très jeune, j’avais 24 ans. J’avais envie de venir en Premier League. Ils avaient [Harry] Kane, ils avaient Dele Alli, ils ont Son [Heung-min] là-bas. La possibilité de jouer avec ces joueurs devant moi était très attirante. »
Après l’échec du transfert en fin de mercato, Fernandes a continué à briller au Portugal avant de rejoindre Manchester quelques mois plus tard.
Des débuts sous haute pression pour Pochettino face à Liverpool
Fernandes et Pochettino vont enfin unir leurs forces à Manchester United ce week-end. Le capitaine devrait mener l’équipe sur le terrain dimanche.
Avec United à la 18e place du classement, le nouvel entraîneur est immédiatement confronté à la pression et aux attentes. Faire ses débuts face à Liverpool, rival historique du club, ajoute encore à l’enjeu, alors que Pochettino espère amorcer rapidement un redressement.