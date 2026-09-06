L’AZ a donné dimanche une suite logique à son excellent début de saison avec une belle victoire 2-3 sur le terrain du sc Heerenveen. Le capitaine Jordy Clasie se montre critique sur le jeu en première période, mais constate aussi que son équipe dispose d’une grande arme sur le côté gauche en la personne de Ro-Zangelo Daal.

« Je pense que nous avons joué à un rythme beaucoup trop faible en première période », commence Clasie au micro d’ESPN. Après la superbe ouverture du score de Daal, qui est repiqué dans l’axe avant de trouver la lucarne opposée, l’AZ a très peu montré offensivement. Résultat : un retard de 2-1 à la pause.

« Avec comme sans le ballon, nous avons fait trop peu d’appels en profondeur. C’était très statique et facile à défendre. Il manquait toujours quelque chose. Et dans ce genre de matches, tu sais alors que ça devient très compliqué. »

En seconde période, cela a nettement mieux tourné. « Ce n’était pas parfait, mais avec le rythme, la confiance, le fait que nous montrons que nous pouvons être une équipe... Les joueurs qui entrent ont eux aussi beaucoup de qualité. C’est une belle journée, mais la première période n’a pas été bonne, c’est clair. »

Les entrants Ayoub Oufkir et Valdemar Byskov ont joué un rôle crucial dans cette victoire. Ce dernier a délivré une magnifique passe décisive à Mexx Meerdink sur l’égalisation, tandis qu’Oufkir a inscrit le 2-3 en fin de match.

Il a été frappant de voir que l’AZ s’est montré bien plus dangereux sur le côté gauche que sur le côté droit. « Au final, il faut essayer d’être dangereux des deux côtés », poursuit Clasie. « Bien sûr, tu sais que Ro est le meilleur des Pays-Bas en un contre un. C’est ce que je pense. »

« Le moment où il va chercher son un contre un, le moment où il déclenche son action... Je pense que très peu de latéraux peuvent le défendre en un contre un. Son timing, sa capacité à voir quand l’adversaire est sur le mauvais pied, c’est là qu’il est très fort. »

« Nous le voyons tous les jours à l’entraînement, et tu préfères ne pas te retrouver en un contre un face à lui. Mais de l’autre côté, nous devons aussi devenir dangereux par la droite. C’était moins le cas aujourd’hui, mais nous avons aussi de la qualité avec Weslley, avec Calvin (Stengs, NDLR) qui est entré... Au final, c’est à nous de devenir imprévisibles », conclut le milieu de terrain de 35 ans originaire de Haarlem.



