Davy Klaassen revient avec des sentiments mitigés sur le premier match d’Eredivisie de la saison. En déplacement sur le terrain du PEC Zwolle, l’Ajax a énormément souffert, mais a tout de même réussi à s’imposer 0-2 grâce à des buts tardifs de Jorthy Mokio et Julian Brandt.

« Aujourd’hui, nous n’avons pas été aussi bons que nous voulons l’être », commence avec lucidité le capitaine de l’Ajax au micro de Cristian Willaert pour ESPN. « Il y avait trop peu de surprise dans notre jeu. Aujourd’hui, comme la semaine dernière, on s’en sort. Mais ce n’était pas comme nous le voulions. »

Klaassen admet donc que le carton rouge de Sherell Floranus a aidé les Ajacides à passer ce cap difficile. « Le jeu d’aujourd’hui était vraiment nettement moins bon que lors de beaucoup de matches que nous avons joués auparavant. »

Klaassen place donc aussi le PEC Zwolle nettement au-dessus du FK Vojvodina et du Shelbourne FC, que l’Ajax a affrontés lors des tours préliminaires de la Conference League. « Si je compare avec Vojvodina et Shelbourne, le PEC Zwolle est tout simplement bien meilleur », tel est son jugement sans détour sur les adversaires venus de Serbie et d’Irlande.

Jeudi prochain, l’Ajax devra encore définitivement se défaire de Shelbourne lors du match retour, mais au vu de ses déclarations, Klaassen n’y attend pas de trop gros problèmes. Les Amstellodamois défendent une avance de 3-1.

Lors du match aller jeudi dernier contre Shelbourne, l’équipe de Míchel s’était créé occasion sur occasion, mais dimanche face au PEC, c’était bien différent. Selon Klaassen, le forfait de Mika Godts y joue assurément un rôle. « Il nous a manqué de la profondeur sur le terrain. Nous en avons aussi parlé à la mi-temps : il fallait mettre davantage de pression sur leur dernière ligne grâce à nos courses. Nous l’avons mieux fait en seconde période. »