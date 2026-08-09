Le capitaine de l’Ajax, Davy Klaassen, lance une pique : « Si je compare avec Vojvodina et Shelbourne, le PEC Zwolle… »

Davy Klaassen repense avec des sentiments mitigés au premier match d’Eredivisie de la saison. En déplacement sur la pelouse du PEC Zwolle, l’Ajax a énormément souffert, mais a tout de même réussi à s’imposer 0-2 grâce à des buts tardifs de Jorthy Mokio et Julian Brandt.

« Aujourd’hui, nous n’avons pas été aussi bons que nous voulons l’être », commence le capitaine de l’Ajax avec lucidité au micro de Cristian Willaert pour ESPN. « Il y avait trop peu de surprise dans notre jeu. Aujourd’hui, comme la semaine dernière, on s’en sort. Mais ce n’était pas comme nous le voulions. »

Klaassen admet donc également que le carton rouge de Sherell Floranus a aidé les Ajacides à passer ce cap difficile. « Le jeu d’aujourd’hui était vraiment clairement inférieur à celui de beaucoup de matches que nous avons joués auparavant. »

Klaassen estime ainsi le PEC Zwolle largement supérieur au FK Vojvodina et au Shelbourne FC, contre qui l’Ajax a joué lors des tours préliminaires de la Ligue Conférence. « Si je compare avec Vojvodina et Shelbourne, le PEC Zwolle est tout simplement bien meilleur », juge-t-il sévèrement à propos des adversaires venus de Serbie et d’Irlande.

Jeudi prochain, l’Ajax devra encore valider définitivement sa qualification au retour contre Shelbourne, mais au vu de ses déclarations, Klaassen ne s’attend pas à de trop gros problèmes. Les Amstellodamois défendront une avance de 3-1.

Lors du match aller jeudi dernier contre Shelbourne, l’équipe de Míchel s’était créé occasion après occasion, mais dimanche face au PEC, ce fut bien différent. Selon Klaassen, le forfait de Mika Godts y a certainement joué un rôle. « Il nous a manqué de la profondeur sur le terrain. Nous en avons aussi parlé à la pause, en disant qu’il fallait mettre davantage de pression sur leur dernière ligne grâce à nos appels. Nous l’avons mieux fait en seconde période. »