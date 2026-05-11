Le capitaine de l’Ajax, Davy Klaassen, a exprimé sa frustration en s’en prenant vertement à Alex Kroes

Après la défaite 1-2 de l'Ajax face au FC Utrecht, les Amstellodamois chutent à la peu enviable cinquième place de l'Eredivisie. Un résultat qui a provoqué un vif mécontentement après la rencontre, comme l'a souligné le capitaine Davy Klaassen devant la presse.

« Un ou deux faux pas, ça peut arriver. Mais quand la même chanson se répète semaine après semaine, c’est qu’il y a un vrai problème. Ce n’est tout simplement pas assez bon, point barre. Et ça fait mal. Le plus dur, c’est de voir la résignation dans les yeux des supporters », a-t-il confié à De Telegraaf.

« Si l’on dit que la première mi-temps n’était en fait pas si mauvaise, cela en dit peut-être assez long. Pas si mauvaise… Si c’est là la barre, cela résume toute l’histoire de cette saison. Nous devons tous ensemble relever cette barre. Jouer bien par moments, ce n’est tout simplement pas l’Ajax », analyse le capitaine.

Après la 33e journée, il estime que les multiples changements d’entraîneurs n’ont rien réglé. « Humainement, licencier des coachs n’est jamais facile. J’ai bien travaillé avec eux et je m’entends bien avec eux. En tant que groupe, on se sent aussi responsable. Mais on a vu que le problème ne venait pas seulement des entraîneurs. »

Le milieu de terrain pointe sans détour du doigt Marijn Beuker et surtout Alex Kroes. « Il n’y a pas besoin d’être un génie pour voir que l’effectif n’est pas équilibré. On le sait depuis longtemps, mais on ne peut plus rien y changer maintenant. Il faudra attendre le mercato pour se séparer de certains joueurs. »

« Il me manque tout », constate Klaassen avec frustration. « Quand on affirme que le problème vient seulement de la qualité, on laisse entendre que nous avons de mauvais joueurs, ce qui n’est pas le cas. Bien sûr, j’ai connu des effectifs bien meilleurs. La politique menée ces dernières années nous a conduits à la situation actuelle. »

« C’est la saison la plus douloureuse que j’ai vécue en tant que joueur de l’Ajax », constate-t-il avec amertume. « La barre a été placée trop bas ces dernières années ; ce n’est pas l’Ajax que nous connaissons. Il faut maintenant passer à la vitesse supérieure. Je suis déçu, mais je me rends au club avec la volonté de progresser chaque jour, plutôt que de baisser les bras. »

L’arrivée de Jordi Cruijff au poste de directeur technique lui redonne toutefois espoir : « Il veut retrouver le chemin de la réussite. Nous en avons parlé, nos analyses concordent. Pour l’instant, il faut battre le SC Heerenveen. Ne pas se qualifier pour les compétitions européennes serait un véritable désastre. »