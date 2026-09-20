Luciano Valente est un homme heureux ce dimanche après-midi après la large victoire 5-0 de Feyenoord contre le FC Utrecht. Le milieu de terrain a vu son équipe se montrer de nouveau dominante et a souligné après la rencontre au micro d’ESPN que ce type de performances doit devenir la norme.

« C’est vraiment très agréable de bien enchaîner après Zwolle », a réagi Valente. « C’est ce que nous voulons : être dominants. Pour l’instant, c’est encore spécial, mais nous devons faire en sorte que cela devienne normal dans ce genre de matches. »

Selon Valente, la prestation face à Utrecht n’était pas forcément meilleure que lors du match précédent. « Je pense que nous avons joué de manière comparable. Utrecht a aussi été bon avec le ballon par séquences, mais aujourd’hui nous avons été à ce point dominants, justes et intenses que vous gagnez facilement un match comme celui-là. »

Cette victoire signifie en outre que Feyenoord a enfin pu décrocher sa première victoire à domicile de la saison. « Bien sûr, c’est rageant d’avoir laissé filer des points plus tôt. Avant le match, nous en avons encore parlé en disant qu’il était temps de prendre trois points dans notre propre stade, et nous l’avons fait de très belle manière. »

Avec sa prestation, Valente s’est aussi montré aux yeux du sélectionneur Xavi, présent en tribunes. Le milieu de terrain n’a pas été retenu dans la sélection des Pays-Bas, alors que son coéquipier Gjivai Zechiël a bien reçu une convocation.

« Bien sûr que vous êtes déçu », dit honnêtement Valente. « Au fond, j’espérais un peu en faire partie, mais je dois parler avec mes pieds et c’est ce que j’ai fait aujourd’hui. »

Valente s’est également illustré sur penalty face à Utrecht. Le milieu de terrain a transformé un penalty, mais révèle qu’il n’est en réalité pas le premier tireur désigné de Feyenoord.

Cette responsabilité revient en effet à l’attaquant Nacho Ferri, qui avait déjà lui-même marqué. « Normalement, c’est Nacho qui le tire, mais il m’a dit : “Tu peux le tirer.” J’apprécie énormément ce geste de sa part. Et oui, heureusement, il a fini au fond. »