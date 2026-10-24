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Cairo-Derby-Football-MatchAFP
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Le capitaine dans la ligne de mire : les supporters du Zamalek poursuivent leurs attaques contre Ahmed Fatouh

A. Fatouh
Zamalek SC vs APR FC
Zamalek SC
APR FC
Ligue des Champions CAF
Égypte
Rwanda

Que se passe-t-il au Real Madrid ?

Les supporters du club de Zamalek ont poursuivi leurs attaques contre le capitaine de l'équipe, Ahmed Fattouh, malgré la qualification pour la phase de groupes de la Ligue des champions d'Afrique.

Le Zamalek s'est qualifié pour la phase de groupes de la compétition africaine, ce samedi, après sa victoire face à l'APR rwandais sur le score d'un but à zéro, lors du match retour des 32es de finale, profitant de sa victoire sur le même score à l'aller.

À l'issue de la rencontre, les supporters du club de Zamalek présents au stade international du Caire ont lancé des chants hostiles à l'encontre d'Ahmed Fattouh, le latéral gauche affichant alors un état de colère.

C'est la deuxième fois consécutive que les supporters du club de Zamalek s'en prennent au latéral gauche international, après que cela s'était déjà produit lors du dernier match contre Petrojet en championnat égyptien, sans que les raisons claires derrière ces attaques répétées soient révélées.

Il convient de rappeler que le Zamalek s'est qualifié pour la phase de groupes de la Ligue des champions d'Afrique après une absence de 3 années complètes, durant lesquelles il a participé à la Coupe de la Confédération africaine, remportant le titre une fois et terminant finaliste une autre fois.

En revanche, le Zamalek occupe la troisième place au classement du championnat égyptien avec 16 points, à 5 points du leader Pyramids et à un seul point de l'Ahly, deuxième.

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