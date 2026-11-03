Le capitaine d’Aston Villa, John McGinn, reconnaît qu’il n’est « pas facile » de jouer sous les ordres d’Unai Emery avant le choc de Ligue des champions au Camp Nou

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Le capitaine d’Aston Villa, John McGinn, s’est confié sur les exigences tactiques élevées imposées par l’entraîneur Unai Emery, alors que le club des Midlands se prépare à affronter le FC Barcelone mardi soir. L’international écossais a également salué la résilience des nouvelles recrues de son équipe, qui ont su rebondir après un début de saison difficile en championnat.

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Le milieu écossais salue les recrues estivales

McGinn a salué la mentalité des jeunes recrues estivales de Villa, malgré les trois défaites concédées par le club lors de ses quatre premiers matches de Premier League, dont une lourde défaite 4-0 à Brighton and Hove Albion lors de la première journée. Ce début de saison difficile faisait suite à un profond remaniement de l'effectif, marqué par les départs d'Emiliano Martinez, Youri Tielemans, Morgan Rogers et Ollie Watkins de Villa Park. Les bonnes performances enregistrées en septembre et en octobre ont depuis relancé la saison du club.

Les nouveaux venus s'adaptent au système tactique

Déjà habitué aux débuts de saison difficiles sous les ordres du technicien espagnol, suivis de longues séries de victoires, le capitaine a été impressionné par la rapidité avec laquelle les nouveaux venus se sont adaptés aux méthodes de l'entraîneur.

Au micro de TNT Sports, McGinn a déclaré : « Les joueurs qui sont arrivés doivent se reconnaître beaucoup de mérite. Le début a été très difficile. C'est plus facile pour nous, parce que nous avons déjà connu un mauvais départ, mais ils ont continué à y croire, à essayer d'écouter et à assimiler ce que veut l'entraîneur. »

« Ils nous ont permis de leur dire : “Ça va aller, ne vous inquiétez pas, continuez comme ça.” On commence à voir le meilleur de Johan [Manzambi], et Alysson donne l'impression d'être un nouveau joueur qui rejoint cet effectif. Ce n'est pas facile de jouer sous les ordres de cet entraîneur, mais si vous prenez le temps de comprendre, faites preuve de patience et comprenez que ce système peut faire ressortir le meilleur de vous-même, vous en tirerez profit. »

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Des exigences sans relâche au service des ambitions européennes

Invité à préciser à quel point l'ancien entraîneur de Séville et de Villarreal peut être exigeant à l'entraînement, le milieu de terrain a répondu : « Assez, oui. C'est ce qu'on veut, il ne s'arrête jamais. Ces dernières années, certaines équipes ont entrevu le football européen, des équipes qui ont essayé de rivaliser avec les grands clubs. »

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« Il ne nous laissera pas nous arrêter ni nous installer dans le confort. Il en veut davantage, et c'est grâce à son exigence que nous sommes dans ce stade [Camp Nou] aujourd'hui. C'est contagieux, et c'est à nous de transmettre ce message dans le vestiaire. Soit on adhère, soit on n'adhère pas. »

Le sans-faute de Villa à l'épreuve en Catalogne

Villa aborde le choc de mardi en Espagne avec trois points d'avance sur Barcelone, après avoir remporté ses trois premiers matches de Ligue des champions. Seuls quatre autres clubs, le Paris Saint-Germain, double tenant du titre, Liverpool, le Real Madrid et le Real Betis, affichent jusqu'ici un bilan de 100 % de victoires lors de la phase de ligue. Un résultat positif au Camp Nou renforcerait encore les chances de Villa de se qualifier directement pour la phase à élimination directe.