Le Cap-Vert crée la sensation à la Coupe du monde et se qualifie pour les huitièmes de finale

Au terme d'un match extrêmement serré contre l'Arabie saoudite, le Cap-Vert s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Un match nul 0-0 a suffi au pays pour décrocher une sensationnelle deuxième place du groupe, derrière l'Espagne.

L’Arabie saoudite, qui devait s’imposer pour espérer les huitièmes, était dans l’obligation de l’emporter, tandis que le Cap-Vert, dépendant du résultat de l’autre rencontre du groupe, Uruguay-Espagne, pouvait se contenter d’un nul.

La tension, palpable dès l’entame, a poussé les deux équipes à une prudence de tous les instants : peu de risques et un jeu principalement cantonné au milieu de terrain.

Petit à petit, le Cap-Vert a pris l’initiative, mais l’équipe africaine n’a pas su se montrer suffisamment incisive en attaque pour profiter des défaillances occasionnelles de la défense saoudienne.

Les Saoudiens, eux, n’ont guère pesé offensivement : seule une tête de Mohammed Kanno, repoussée par Vozinha, a créé un semblant de danger.

Après la pause, le Cap-Vert a poursuivi sa domination. À un quart d’heure de la fin, Laros Duarte s’est présenté seul face à Mohammed Al-Owais, mais le Rotterdamois n’a pas réussi à l’ajuster.

Dans le temps additionnel, les Cap-Verdiens ont encore manqué une occasion en or, sans conséquence au final. La défaite de l’Uruguay face à l’Espagne a toutefois permis au Cap-Vert de se qualifier comme deuxième de son groupe pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde.