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Mauricio Pochettino s’impose comme l’un des principaux candidats pour prendre les rênes de Manchester United, alors que la pression sur Michael Carrick atteint un point de rupture. Selon certaines informations, l’ancien entraîneur de Tottenham et de Chelsea serait intéressé par un retour en Premier League si les dirigeants d’Old Trafford décidaient de procéder à un changement pendant la trêve internationale.

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Pochettino prêt à répondre à un appel d’Old Trafford

La situation de l’entraîneur à Manchester United a atteint un point critique après un match nul chaotique contre Aston Villa (4-4). Le club végète à la 18e place de Premier League après n’avoir remporté qu’un seul de ses 10 premiers matches, et sa direction subit une immense pression pour agir. Pochettino, actuellement à la tête de la sélection des États-Unis, aurait fait savoir qu’il était prêt à prendre les commandes si le poste se libérait. Cet intérêt intervient alors que la direction de Manchester United examine la possibilité de se séparer de Carrick avant un déplacement redoutable à Liverpool, le 22 novembre.

Malgré son engagement auprès de la sélection américaine jusqu’à la Coupe du monde 2030, le contrat de l’Argentin comporterait des dispositions particulières facilitant son départ vers un grand club européen. Selon BBC Sport, Pochettino bénéficie depuis longtemps de l’estime de personnalités influentes à Old Trafford, dont Sir Alex Ferguson. Le légendaire Écossais a soutenu sa candidature à plusieurs reprises, estimant que son approche tactique et sa capacité démontrée à développer de jeunes talents correspondent parfaitement à l’identité de Manchester United. Pour s’attacher ses services, le club devrait toutefois lever une clause libératoire estimée à environ 10 millions de dollars (7,4 millions de livres sterling).

Carrick sur la sellette après une série de mauvais résultats

La situation de Michael Carrick s’est rapidement dégradée depuis sa nomination définitive à la tête de l’équipe en mai. Le club connaît son début de championnat le plus difficile depuis quatre décennies et ne compte qu’un point d’avance sur le dernier du classement. Une réunion décisive réunissant l’actionnaire minoritaire Sir Jim Ratcliffe, le directeur général Omar Berrada et le directeur du football Jason Wilcox doit se tenir à Monaco pour statuer sur son sort. Bien que cette réunion ait été prévue de longue date, le bilan défensif désastreux de l’équipe, qui a déjà encaissé 19 buts, a fait de l’avenir de l’entraîneur une question incontournable pour la direction.

Au sein du club, le sentiment est qu’une recommandation de limoger Carrick pourrait être imminente. Selon plusieurs informations, Pochettino serait ouvert à une arrivée à Manchester, mais son nom n’est pas le seul envisagé. Manchester United a également étudié d’autres pistes prestigieuses, comme Unai Emery, Julian Nagelsmann, Antonio Conte et Eddie Howe. La direction garde l’espoir de terminer parmi les cinq premiers cette saison, mais elle reconnaît qu’une nomination rapide est nécessaire pour sauver la campagne. Si un changement est décidé, le club prévoit d’en informer Carrick en personne, par respect pour sa longue histoire avec Manchester United.

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Obstacles financiers et changements tactiques

Nommer Pochettino ne se résumerait pas à payer sa clause libératoire personnelle. Manchester United devrait également négocier une indemnité pour les membres de son staff de confiance, dont son adjoint de longue date Jesus Perez. Cette équipe technique a accompagné Pochettino lors de ses passages réussis à l’Espanyol, Southampton, Tottenham, au Paris Saint-Germain et à Chelsea, lui apportant la stabilité nécessaire pour mettre en place son système de pressing haut. La perspective de recruter un encadrement aussi expérimenté séduit Manchester United, dont l’équipe a semblé manquer de cohésion tactique et de ressources physiques ces dernières semaines, ce qui lui a valu des critiques publiques de joueurs cadres comme Bruno Fernandes et Lisandro Martinez.

Prochains matchs LIV Premier League 11:30 MUN

Les prochaines 48 heures seront décisives pour l’avenir du club. Carrick a tenté de rester combatif malgré les mauvais résultats, mais le poids des statistiques et la disponibilité d’une cible de longue date comme Pochettino pourraient être trop importants pour être ignorés. La trêve internationale offre une rare occasion à un nouvel entraîneur d’évaluer l’effectif avant le début d’un calendrier hivernal éprouvant.