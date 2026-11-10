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United States v Mexico - International FriendlyGetty Images
Mohamed Saeed
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Le candidat préféré de Ferguson ? Mauricio Pochettino ouvert à l’idée de rejoindre Manchester United alors que l’avenir de Michael Carrick est incertain

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Mauricio Pochettino s’impose comme l’un des principaux candidats pour prendre les rênes de Manchester United, alors que la pression sur Michael Carrick atteint un point de rupture. Selon certaines informations, l’ancien entraîneur de Tottenham et de Chelsea serait intéressé par un retour en Premier League si les dirigeants d’Old Trafford décidaient de procéder à un changement pendant la trêve internationale.

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Pochettino prêt à répondre à un appel d’Old Trafford

La situation de l’entraîneur à Manchester United a atteint un point critique après un match nul chaotique contre Aston Villa (4-4). Le club végète à la 18e place de Premier League après n’avoir remporté qu’un seul de ses 10 premiers matches, et sa direction subit une immense pression pour agir. Pochettino, actuellement à la tête de la sélection des États-Unis, aurait fait savoir qu’il était prêt à prendre les commandes si le poste se libérait. Cet intérêt intervient alors que la direction de Manchester United examine la possibilité de se séparer de Carrick avant un déplacement redoutable à Liverpool, le 22 novembre.

Malgré son engagement auprès de la sélection américaine jusqu’à la Coupe du monde 2030, le contrat de l’Argentin comporterait des dispositions particulières facilitant son départ vers un grand club européen. Selon BBC Sport, Pochettino bénéficie depuis longtemps de l’estime de personnalités influentes à Old Trafford, dont Sir Alex Ferguson. Le légendaire Écossais a soutenu sa candidature à plusieurs reprises, estimant que son approche tactique et sa capacité démontrée à développer de jeunes talents correspondent parfaitement à l’identité de Manchester United. Pour s’attacher ses services, le club devrait toutefois lever une clause libératoire estimée à environ 10 millions de dollars (7,4 millions de livres sterling).

Carrick sur la sellette après une série de mauvais résultats

La situation de Michael Carrick s’est rapidement dégradée depuis sa nomination définitive à la tête de l’équipe en mai. Le club connaît son début de championnat le plus difficile depuis quatre décennies et ne compte qu’un point d’avance sur le dernier du classement. Une réunion décisive réunissant l’actionnaire minoritaire Sir Jim Ratcliffe, le directeur général Omar Berrada et le directeur du football Jason Wilcox doit se tenir à Monaco pour statuer sur son sort. Bien que cette réunion ait été prévue de longue date, le bilan défensif désastreux de l’équipe, qui a déjà encaissé 19 buts, a fait de l’avenir de l’entraîneur une question incontournable pour la direction.

Au sein du club, le sentiment est qu’une recommandation de limoger Carrick pourrait être imminente. Selon plusieurs informations, Pochettino serait ouvert à une arrivée à Manchester, mais son nom n’est pas le seul envisagé. Manchester United a également étudié d’autres pistes prestigieuses, comme Unai Emery, Julian Nagelsmann, Antonio Conte et Eddie Howe. La direction garde l’espoir de terminer parmi les cinq premiers cette saison, mais elle reconnaît qu’une nomination rapide est nécessaire pour sauver la campagne. Si un changement est décidé, le club prévoit d’en informer Carrick en personne, par respect pour sa longue histoire avec Manchester United.

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Obstacles financiers et changements tactiques

Nommer Pochettino ne se résumerait pas à payer sa clause libératoire personnelle. Manchester United devrait également négocier une indemnité pour les membres de son staff de confiance, dont son adjoint de longue date Jesus Perez. Cette équipe technique a accompagné Pochettino lors de ses passages réussis à l’Espanyol, Southampton, Tottenham, au Paris Saint-Germain et à Chelsea, lui apportant la stabilité nécessaire pour mettre en place son système de pressing haut. La perspective de recruter un encadrement aussi expérimenté séduit Manchester United, dont l’équipe a semblé manquer de cohésion tactique et de ressources physiques ces dernières semaines, ce qui lui a valu des critiques publiques de joueurs cadres comme Bruno Fernandes et Lisandro Martinez.

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Les prochaines 48 heures seront décisives pour l’avenir du club. Carrick a tenté de rester combatif malgré les mauvais résultats, mais le poids des statistiques et la disponibilité d’une cible de longue date comme Pochettino pourraient être trop importants pour être ignorés. La trêve internationale offre une rare occasion à un nouvel entraîneur d’évaluer l’effectif avant le début d’un calendrier hivernal éprouvant.

Écrit parMohamed Saeed

Correspondant football pour la région MENA et l’Europe

J’ai commencé ma carrière journalistique en 2011, en me spécialisant dans le journalisme d’investigation. Cela m’a permis d’explorer différents domaines en profondeur et de développer de solides compétences analytiques, jusqu’à ce que je décide de me consacrer à ma première passion : le football. J’ai ensuite couvert l’équipe nationale égyptienne dans toutes ses catégories, le football mondial ainsi que d’autres sports tels que la natation, le tir et le squash.

Ma passion pour le football a commencé sur le terrain, en jouant dans les équipes de jeunes de plusieurs clubs égyptiens. À partir de là, je me suis consacré au suivi du football mondial, dès la Coupe du Monde 1998, ainsi qu’au football local en Égypte. Je ne me suis pas limité à le suivre à la télévision : je continue à assister aux matchs de mon équipe préférée, le Zamalek, le club le plus titré du XXe siècle, depuis les tribunes.

Je n’ai pas d’équipe européenne favorite, bien que je penche pour l’AC Milan en raison de mon admiration pour des stars comme George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho et Seedorf. Cela a rendu le suivi des historiques Clasico entre le Real Madrid et le Barça encore plus passionnant, tout en restant neutre dans les débats à leur sujet.

Cependant, mes meilleurs moments restent la victoire du Zamalek sur l’Ismaily et la défaite de l’Al Ahly contre l’Enppi, marquée par la tête de Sid Abdel-Naim qui offrit au Zamalek le championnat épique 2002-2003, ainsi que la douce revanche du Milan AC contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2007 grâce au doublé historique d’Inzaghi.

J’ai eu la chance de travailler pour deux des principales plateformes sportives du Moyen-Orient, Kooora et GOAL.COM, ce qui m’a permis d’acquérir une connaissance approfondie du football arabe et mondial. J’ai eu l’honneur de rejoindre le Syndicat des Journalistes Égyptiens en 2022 et je me spécialise dans la rédaction de contenus sportifs optimisés pour le référencement (SEO) pour Kooora.

Mon équipe préférée de tous les temps : Buffon dans les buts ; défenseurs : Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos ; milieux de terrain : Zidane, Iniesta, Lionel Messi ; attaquants : Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Au cours de ma carrière, j’ai publié des milliers de reportages, enquêtes et articles sportifs sur Kooora et GOAL.COM. Parmi les plus marquants :

« Que penses-tu du falafel maintenant, Aboutrika ? Arnie Slot détruit le ‘Lobster Club’ et prévoit d’effacer Manchester City ! »

« Retiré du tennis mais son amour pour le Real Madrid est sans fin… Nadal qui a retiré volontairement son maillot du Barça et a créé la moitié de la fortune de Georgina ! »

« Merci au naïf Ceferin… les ambitions du plus grand ennemi de la Ligue Roshn offrent à l’Arabie Saoudite une victoire écrasante gratuitement ! »

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